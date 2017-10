Fortuna Düsseldorf bleibt durch einen 2:0-Auswärtssieg in Bielefeld Tabellenführer der 2. Bundesliga. Der Arminia, die zum Spitzenreiter hätte aufschließen können, gelang es nicht, die Düsseldorfer Serie zu unterbrechen. Fortuna hat dank der Treffer von Benito Raman (35. Minute) und Florian Neuhaus (76.) nunmehr den vierten Sieg in Serie eingefahren. Verfolger Kiel spielt am Sonntag in Heidenheim.

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

0:1 Raman (35.)

0:2 Neuhaus (76.)

Bielefeld: Ortega - Dick (46. Hemlein), Börner, Salger, Hartherz - Prietl, Schütz - Weihrauch, Voglsammer (74. Quaschner) - Sporar (64. Staude), Klos

Düsseldorf: Wolf - Ayhan, Andre Hoffmann, Gießelmann - Zimmer, Sobottka (89. Bormuth), Schmitz - Fink, Neuhaus - Raman (71. Usami), Hennings (82. Kujovic)

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 21.554

Gelbe Karte: Börner / -

DPA Bochums Kevin Stöger (l.)

Dritter Heimsieg für den VfL: Bochum gelang gegen formstarke Sandhausener ein 2:0 im eigenen Stadion. Bereits in der 12. Minute ging der Gastgeber durch Lukas Hinterseer in Führung. Kevin Stöger (72.) sorgte mit dem 2:0 für den Sprung auf Platz elf der Tabelle.

VfL Bochum - SV Sandhausen 2:0 (1:0)

1:0 Hinterseer (12.)

2:0 Stöger (72.)

Bochum: Riemann - Gyamerah, Fabian, Leitsch - Hemmerich (86. Gündüz), Eisfeld (65. Losilla), Celozzi, Soares (73. Bandowski) - Stöger - Hinterseer, Robbie Kruse Sandhausen: Schuhen - Kister, Karl (46. Förster), Knipping - Klingmann, Linsmayer, Jansen (72. Sukuta-Pasu), Paqarada - Wright, Daghfous (65. Vunguidica), Höler

Schiedsrichter: Christian Dietz

Zuschauer: 13.548

Gelbe Karten: Robbie Kruse, Fabian - Karl, Paqarada, Kister

DPA Dynamo Dresden - FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat in Dresden eine 2:0-Führung hergeschenkt und nur 2:2 Unentschieden gespielt. Darüber können die Gäste allerdings noch froh sein, denn Dynamo war besonders in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft. Beide Teams hängen nach dem Spiel weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. Für Dresden trafen Marcel Gaus (13.) und Alfredo Morales (23.), Peniel Mlapa (30. und 49.) glich mit einem Doppelpack für Ingolstadt aus.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 2:2 (0:2)

0:1 Gaus (13.)

0:2 Morales (23.)

1:2 Mlapa (30., Foulelfmeter)

2:2 Mlapa (49.)

Dresden: Schwäbe - Seguin, Jannik Müller, Ballas, Heise - Konrad - Marco Hartmann (84. Röser), Hauptmann (75. Aosman) - Kreuzer (89. Berko), Mlapa, Duljevic

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Christiansen (55. Cohen), Morales (67. Kutschke) - Pledl, Kittel - Lezcano (82. Leipertz). - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Sven Jablonski

Zuschauer: 28.484

Gelbe Karten: Marco Hartmann - Christiansen, Morales, Cohen, Matip