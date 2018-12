Hamburger SV - SC Paderborn 1:0 (1:0)

Der HSV hat die Tabellenspitze in der zweiten Fußball-Bundesliga am 16. Spieltag verteidigt. Gegen Paderborn ging das Team schnell durch einen Treffer von Khaled Narey in Führung (11. Minute), das 1:0 fiel nach einem Konter und einem platzierten Schuss in die rechte Ecke. Paderborn - immerhin der Zweitligist mit der zweitbesten Offensive - hatte mit zwei Lattentreffern Pech und verpasste den Ausgleich. Auch der HSV vergab gute Möglichkeiten für ein zweites Tor.

Hamburg steht bei nun 34 Punkten, allein 16 davon sammelte die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Hannes Wolf, der seit Ende Oktober beim HSV arbeitet und auch in seinem sechsten Ligaspiel ohne Niederlage blieb.

Getty Images Simon Terodde bei seinem Tor zum 1:0

Jahn Regensburg - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Hamburgs Verfolger Nummer eins bleibt der 1. FC Köln. Der Tabellenzweite setzte sich souverän in Regensburg durch und steht mit 33 Punkten einen Punkt hinter dem HSV.

Einer der besten Kölner war erneut Simon Terodde, der bereits sein 20. Saisontor erzielte (11.) - eine bemerkenswerte Bilanz, zumal der 30-Jährige am ersten Spieltag gar nicht zum Einsatz gekommen war und am zweiten Spieltag nur für 30 Minuten. Und noch ein Vergleich: In der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit wurde der damalige Kieler Marvin Ducksch mit 18 Treffern bester Torjäger der Saison - diese Marke hat Terodde bereits übertroffen.

Dominick Drexler schoss die weiteren Kölner Tore in Regensburg (41./55.), Sargis Adamyan erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (55.). Die letzten Minuten musste der Jahn in Unterzahl bestreiten, nachdem Marcel Correia wegen einer Notbremse vom Platz geflogen war (89.).