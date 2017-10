2. Fußball-Bundesliga Kiel und Union siegen im Gleichschritt

Der Erfolgsgeschichte von Holstein Kiel geht weiter: Die Störche haben beim FC Heidenheim 5:3 (2:1) gewonnen und im zehnten Saisonspiel den siebten Sieg eingefahren. Marvin Ducksch überragte beim Aufsteiger als dreifacher Torschütze (40. Minute/43., FE/ 83.). Dominick Drexler (53.) hatte für Kiel den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, nachdem Marc Schnatterer (8./ 52) den FCH zweimal in Führung gebracht hatte. Der eingewechselte David Kinsombi sorgte erst in der Schlussphase für die Vorentscheidung zugunsten der Kieler (81.). Zuvor konnte Heidenheims Marnon Busch in Unterzahl noch zum 2:2 ausgleichen. Matthias Wittek hatte den Drittletzten der Tabelle bereits vor der Halbzeitpause durch eine Notbremse an Duksch dezimiert (42.). Holstein bleibt drei Punkte hinter Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf auf Platz zwei.

1. FC Heidenheim - Holstein Kiel 3:5 (1:2)

1:0 Schnatterer (9.)

1:1 Ducksch (40.)

1:2 Ducksch (43., Foulelfmeter)

2:2 Busch (48.)

3:2 Schnatterer (52.)

3:3 Drexler (53.)

3:4 Kinsombi (81.)

3:5 Ducksch (83.)

Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Kraus (83. Glatzel), Theuerkauf (35. Pusch), Feick - Griesbeck, Mathias Wittek - Skarke, Schnatterer (67. Lankford), Halloran - Dovedan

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt, Czichos, van den Bergh - Peitz - Lewerenz (79. Weilandt), Drexler, Mühling (67. Kinsombi), Seydel (59. Schindler) - Ducksch

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Kraus, Dovedan (3), Feick (3) - Ducksch (3), Czichos (2), Peitz (3)

Rote Karte: Mathias Wittek (42.)

Zuschauer: 10.300

DPA Berlins Stephan Fürstner (l.) im Duell mit Regensburgs Jann George

SSV Jahn Regensburg - Union Berlin 0:2 (0:1)

0:1 Polter (20.)

0:2 Gogia (57.)

Regensburg: Pentke - Stolze (65. Saller), Nachreiner, Knoll, Nandzik - Geipl, Lais - George, Freis (37. Mees) - Grüttner, Adamyan (78. Nietfeld)

Union: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Prömel, Kroos (75. Fürstner) - Gogia (63. Skrzybski), Hartel (78. Kreilach), Hedlund - Polter

Schiedsrichter: Kempkes

Gelbe Karten: Geipl (5), Lais (2), Nachreiner - Gogia (4), Schönheim (2)

Besonderes Vorkommnis: Busk hält Foulelfmeter von Geipl (20.)

Zuschauer: 9791

DPA Der Fürther Roberto Hilbert (l.) kämpft mit Aues Pascal Köpke um den Ball

SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)

1:0 Narey (40.)

1:1 Bunjaku (78.)

2:1 Steininger (87.)

Fürth: Sascha Burchert - Maloca, Caligiuri, Magyar - Gjasula, Aycicek - Hilbert (78. Steininger), Maximilian Wittek - Torres (86. Raum), Narey - Dursun (89. Gugganig)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto (67. Kvesic), Tiffert, Fandrich (88. Soukou), Hertner - Köpke, Nazarov, Bertram (39. Bunjaku)

Schiedsrichter: Rohde

Gelbe Karten: Torres, Gjasula (3), Aycicek (2) - Kalig (5), Hertner (2), Köpke (2), Rapp (2)

Zuschauer: 9510