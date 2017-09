2. Fußball-Bundesliga Holsteins Lauf geht weiter

Holstein Kiel ist dank eines 3:0 (2:0)-Siegs beim FC Erzgebirge Aue an die Tabellenspitze 2. Bundesliga geklettert. Alexander Mühling (15. Minute) und Marvin Ducksch (41./78.) erzielten vor 8000 Zuschauern die Tore, für Kiel war es bereits der vierte Sieg in Serie. Mit 13 Punkten ist Kiel punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, hat aber mehr Treffer.

Erzgebirge Aue - Holstein Kiel 0:3 (0:2)

0:1 Mühling (15.)

0:2 Ducksch (41.)

0:3 Ducksch (77.)

Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto (67. Kvesic), Tiffert, Fandrich, Riese (82. Hertner) - Köpke, Nasarow, Bertram (74. Ferati)

Kiel: Kronholm - Patrick Herrmann, Schmidt (83. Hoheneder), Czichos, Heidinger - Peitz - Schindler, Drexler (71. Kinsombi), Mühling, Lewerenz - Ducksch (78. Seydel)

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Zuschauer: 9000

Gelbe Karten: Rapp, Nasarow (2), Riese (2) - Heidinger (2), Peitz

Getty Images Torschütze Simon Hedlund

Die Aufstiegskandidaten Union Berlin und Eintracht Braunschweig kommen nicht in Fahrt. Beide Teams trennten sich 1:1 (0:0) und blieben damit jeweils zum vierten Mal in Serie sieglos. Simon Hedlund (52.) hatte die Gastgeber in Köpenick in Führung geschossen, Christoffer Nyman (62.) glich aus. Union ist vorerst Tabellensechster, Braunschweig liegt auf Platz acht.

Union Berlin - Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0)

1:0 Hedlund (52.)

1:1 Nyman (62.)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Kroos (69. Daube), Kreilach - Gogia (73. Skrzybski), Hartel (90.+1 Hosiner), Hedlund - Polter

Braunschweig: Fejzic - Becker, Baffo, Valsvik, Reichel - Samson, Boland - Khelifi, Hernandez, Abdullahi (83. Moll) - Nyman (87. Kumbela)

Schiedsrichter: Sören Storks

Zuschauer: 21.114

Gelbe Karten: Gogia (2), Hedlund - Hernandez, Valsvik