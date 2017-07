Auftakt in der Zweiten Liga Jetzt wird's rustikal

Für die Wettanbieter ist der Fall klar: Der FC Ingolstadt wird direkt wieder aufsteigen. Auch der zweite Absteiger, der SV Darmstadt 98, wird hoch gehandelt. Beide Klubs warnen allerdings: FCI-Coach Maik Walpurgis sagte, sein Team werde "umswitchen" müssen. Lilien-Trainer Torsten Frings erwartet ebenfalls ein komplett anderes Spiel als in der Vorsaison, "der kämpferische Aspekt" werde eine wichtigere Rolle spielen.

Das Klischee, in der Zweiten Liga könne nur bestehen, wer sich der rustikalen Gangart schnell anpasse, hält sich hartnäckig. Zweikampfhärte sticht in dieser Vorstellung den gepflegten Kurzpass aus, Leidenschaft kompensiert taktische Defizite, Kopfballduelle ersetzen plötzlich Spielkultur. Ein Mikroklima, in dem fußballerischer Erfolg nur unter großzügiger Gabe von Blut, Schweiß und Tränen gedeiht. Aber stimmt das überhaupt?

Wird in der Zweiten Liga wirklich ein anderer Fußball gespielt?

In der 2. Bundesliga fallen tatsächlich deutlich weniger Tore als in der Bundesliga. 785 Mal wurde zuletzt pro Saison in den Stadien der Zweiten Liga gejubelt. Zum Vergleich: Eine Spielklasse höher waren es 872 Treffer pro Saison. (Sofern nicht anders angegeben sind alle statistischen Werte Durchschnittswerte aus den beiden Spielzeiten 2015/16 und 2016/17.)

Zudem haben Standardsituationen in der Zweiten Liga eine größere Bedeutung: Aus dem offenen Spiel heraus fielen 51 Prozent der Tore (Bundesliga: 58 Prozent). Dagegen entstanden 34 Prozent der Treffer aus ruhenden Bällen (Bundesliga: 27,8 Prozent). Der Rest sind Umschaltsituationen und Eigentore.

Es wird mehr gefoult: Wurden in der Bundesliga jedem Team pro Partie 14,6 Zweikämpfe als regelwidrig abgepfiffen, waren es in der Zweiten Liga durchschnittlich 16,6 Fouls pro Team und Partie. Auch die Zahl der Zweikämpfe ist höher: 210 Duelle gab es im Schnitt pro Spiel in der Vorsaison (Bundesliga: 193).

Außerdem werden mehr lange Bälle gespielt (75,7 pro Team und Spiel gegenüber 69,9 in der Bundesliga). Die durchschnittliche Passquote ist auch als Folge dessen ebenfalls schlechter: Der Anteil der Zuspiele, die bei Mitspielern landen, ist mit 72,3 Prozent knapp niedriger als in der Bundesliga (75,4 Prozent).

Läuferisch sind die beiden Ligen allerdings auf Augenhöhe: Im Schnitt legten Zweitligateams in der Saison 2016/2017 genau 114 Kilometer pro Spiel zurück, eine Klasse darüber waren es "nur" 113,5 Kilometer.

Was folgt daraus für die neue Saison?

Der Fußball, der in der Zweiten Liga gespielt wird, unterscheidet sich in vielen Merkmalen also wirklich von dem in der Bundesliga. Die Anschlussfrage muss nun allerdings lauten, ob sich daraus mögliche Erfolgsstrategien ableiten lassen. Standards und Zweikampfhärte trainieren als Königsweg zum Aufstieg? Eher nicht.

Von den beiden Teams, die in der Vergangenheit die meisten Fouls begangen haben, stieg nach 34 Spieltagen eines auf (Hannover mit 19,3 Fouls pro Spiel) und eines ab (Würzburg mit 18,9 pro Spiel). Der zweite Aufsteiger VfB Stuttgart sammelte auf der anderen Seite im Saisonverlauf die wenigsten Gelben Karten aller Teams.

imago/ Thomas Frey Jakub Kosecki, Jannik Müller

Kein Team erzielte 2016/2017 mehr Tore nach Standards als Arminia Bielefeld. Dennoch konnte man sich erst am letzten Spieltag retten. Auch bei den langen Bällen ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Hannover und Karlsruhe spielten in der Vorsaison die wenigsten langen Bälle - ein Team führte diese Strategie in die Bundesliga, eines in die dritte Liga.

Die statistischen Unterschiede zwischen den Ligen lassen sich verhältnismäßig einfach durch die individuelle Qualität der Spieler erklären: Dass weniger gute - und deshalb auch weniger gut bezahlte - Fußballer eine niedrigere Chancenverwertung zeigen, dass sie weniger Pässe an den Mann bringen, dass sie im Zweikampf häufiger zu spät kommen oder ganz einfach nicht die entsprechenden Mittel haben, die Situation fair zu klären, leuchtet zumindest intuitiv ein (wenngleich sie natürlich im Normalfall auch schwächeren Gegenspielern gegenüberstehen).

Die Absteiger werden sich in erster Linie deshalb umstellen müssen, weil sie plötzlich auch auf Teams treffen, die sich im eigenen Strafraum verbarrikadieren. Plötzlich Favorit - die Rollenerwartungen ändern sich für die Absteiger, sonst wenig. Dass dabei nur ein bestimmter Stil, womöglich einer mit besonders viel Ellbogeneinsatz, zum Erfolg führt, ist nicht zu erwarten.

Das Champions-League-Finale kann erreichen, wer spielt wie der FC Barcelona - oder wie Atlético Madrid. Soll heißen: Entweder man spielt wie alle anderen, nur eben etwas besser. Oder man entwickelt eine fußballerische Antithese - und führt diese dann perfekt aus. Im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg läuft es nicht anders.