2. Fußball-Bundesliga Aufsteiger Duisburg ärgert Reviernachbarn

MSV Duisburg - VfL Bochum 1:1 (1:0)

1:0 Tashchy (7.)

1:1 Bandowski (47.)

Duisburg: Flekken - Klotz (61. Erat), Bomheuer, Nauber, Wolze - Hajri, Schnellhardt - Oliveira Souza (85. Wiegel), Stoppelkamp - Brandstetter (65. Onuegbu), Taschtschy.

Bochum: Riemann - Celozzi, Fabian, Bastians, Soares - Hoogland, Losilla - Robbie Kruse (65. Stöger), Eisfeld - Hinterseer (79. Mlapa), Wurtz (46. Bandowski).

Schiedsrichter: Petersen

Gelbe Karten: Hajri, Nauber - Stöger, Bandowski

Zuschauer: 22.893



Die weiteren Partien des zweiten Spieltags im Überblick:

SV Sandhausen - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

Union Berlin - Holstein Kiel 4:3 (3:3)

1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 1:1 (1:0)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim Sa. 15.30 Uhr

Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg So. 13.30 Uhr

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld So. 15.30 Uhr

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf So. 15.30 Uhr

St. Pauli - Dynamo Dresden Mo. 20.30 Uhr