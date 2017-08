2. Fußball-Bundesliga Nachholtermin für Heidenheim gegen Aue gefunden

Das abgebrochene Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue wird am 9. August, dem Mittwoch vor dem DFB-Pokal-Wochenende, nachgeholt. Den Termin gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt, Anstoß ist um 20 Uhr. Das Spiel wird dabei nicht an der Stelle fortgesetzt, an der Schiedsrichter Benjamin Brand unterbrochen hatte. Gespielt werden die kompletten 90 Minuten.

Im ersten Anlauf war die Begegnung vom ersten Spieltag am vergangenen Sonntag nach etwas mehr als elf Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Ein schweres Unwetter und der danach nicht mehr bespielbare Platz hatten die Fortsetzung der Begegnung unmöglich gemacht. "Der Spielabbruch war alternativlos", hatte Brand gesagt.