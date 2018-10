Darmstadt 98 - Hamburger SV 1:2 (0:2)

Ein Treffer von Kapitän Aaron Hunt (13. Minute) hat die torlose Serie des Hamburger SV nach 305 Minuten beendet. Nach der 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg und den 0:0-Remis in Fürth und gegen den FC St. Pauli hat der Hamburger SV nun wieder Anschluss an Spitzenreiter 1. FC Köln gefunden und springt in der Tabelle vorerst auf Rang zwei.

In einer kämpferischen Partie mit vielen kleinen Fouls im Mittelfeld führte eine Unaufmerksamkeit in der Darmstädter Abwehr zum Führungstreffer für die Gäste. Hunt war zwar von vier Gegenspielern umringt, attackiert wurde er allerdings von keinem. Der 32-Jährige nutzte die plötzliche Freiheit und vollendete aus 16 Metern mit einem Linksschuss ins lange Eck.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Lewis Holtby mit einem trockenen Abschluss aus zehn Metern (45. Minute). Großen Anteil an diesem Treffer hatte der erst wenige Minuten zuvor für Tatsuyo Ito eingewechselte Khaled Narey, der bei seinem unwiderstehlichen Solo von drei Darmstädtern nicht gestoppt werden konnte, bevor er clever auf Holtby zurücklegte.

Die Darmstädter kamen in der zweiten Hälfte zu einigen Chancen, doch verkürzten erst in der 89. Minute durch Serdar Dursun. In der Nachspielzeit setzte Tobias Kempe einen Freistoß aus sehr guter Position knapp über das Tor von Julian Pollersbeck. Die Elf von Dirk Schuster hat damit die Chance verpasst, sich als Tabellen-13. weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.

VfL Bochum - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Auch der VfL Bochum hat einen Schritt in Richtung der Aufstiegsplätze gemacht. Beim 1:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld sorgte Tom Weilandt mit seinem Treffer in der 8. Minute für das Tor des Tages. Der Mittelfeldspieler traf per Kopf, nachdem ihn zuvor gleich drei Defensivspieler der Arminen nicht am Abschluss hindern konnten.

Die Bielefelder waren bereits in der 2. Minute zu einer großen Doppelchance gekommen, doch Bochums Torhüter Manuel Riemann parierte sowohl den Versuch von Jonathan Clauss, als auch den Nachschuss von Florian Hartherz. Auch in der zweiten Hälfte war der Gast das aktivere Team, konnte aber keine seiner zahlreichen Möglichkeiten nutzen. Der VfL Bochum ist somit vorerst Fünfter, Arminia Bielefeld rangiert auf Platz elf.