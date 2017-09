0:5 bei Union Berlin Schlusslicht Lautern blamiert sich in Berlin

Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich trotz eines Trainerwechsels in der vergangenen Woche im freien Fall. Der Tabellenletzte blamierte sich beim 0:5 (0:4) gegen Union Berlin und hat nun in acht Spielen sechs Niederlagen und zwei Remis gesammelt. Mit lediglich zwei Punkten haben die Roten Teufel fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Union ist nun Neunter.

In Berlin zeigten die Lauterer, bei denen Trainer Norbert Meier am vergangenen Mittwoch freigestellt wurde, eine ganz schwache Leistung. Dem Traditionsklub gelang besonders in den Anfangsminuten unter Interimstrainer Manfred Paula überhaupt nichts. Fehlpässe und Stellungsfehler reihten sich aneinander, bereits nach 32. Minuten stand es 0:4, Union Berlin hatte noch hochkarätige Chancen für weitere Treffer, vergab aber unter anderem einen Strafstoß durch Sebastian Polter (28.).

Der Angreifer war dennoch der Matchwinner für die Berliner. Drei Tore gelangen dem 26-Jährigen. Beim 1:0 setzte er einen Distanzschuss in den Winkel (6. Minute), das 2:0 erzielte Lauterns Giuliano Modica per Eigentor (12.). Polters 3:0 wurde von einem Fehlpass des FCK-Verteidigers Marcel Correia ermöglicht (25.), Steven Skrzybski erzielte noch vor der Pause das 4:0 (32.). In der zweiten Hälfte war Polter zum dritten Mal erfolgreich (77.).

Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern 5:0 (4:0)

1:0 Polter (6.)

2:0 Modica (11. Eigentor)

3:0 Polter (25.)

4:0 Skrzybski (32.)

5:0 Polter (77.)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim (80. Parensen), Pedersen - Prömel, Kroos - Hartel - Skrzybski (64. Gogia), Polter (78. Hosiner), Hedlund

Kaiserslautern: Marius Müller - Mwene, Modica, Correia (46. Vucur), Guwara - Moritz, Fechner (35. Kessel) - Atik (78. Müsel), Halfar, Osei Kwadwo - Andersson

Schiedsrichter: Markus Schmidt

Zuschauer: 20.592

Gelbe Karten: Kroos (2), Trimmel (3) - Moritz (2), Andersson, Guwara (2), Mwene (2)

Besonderes Vorkommnis: Müller (Kaiserslautern) hält Foulelfmeter von Polter (29.)