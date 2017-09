2. Fußball-Bundesliga St. Pauli wahrt den Anschluss, Sandhausen springt an die Spitze

Der FC St. Pauli steht in der Zweiten Bundesliga nach einem Auswärtssieg bei Holstein Kiel vorübergehend auf Rang fünf. Die Hamburger gewannen am siebten Spieltag dank eines Treffers von Johannes Flum (44. Minute) 1:0 (1:0). Die Partie fand mit einer zehnminütigen Verspätung statt, weil Fans des Gastgebers vor dem Anpfiff das Spielfeld gestürmt hatten. Der Aufsteiger aus Kiel liegt trotz der Heimniederlage noch auf einem direkten Aufstiegsplatz.

DPA Chaotische Verhältnisse vor Spielbeginn in Kiel

Holstein Kiel - FC St. Pauli 0:1 (0:1)

0:1 Flum (44.)

Holstein Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, Heidinger - Kinsombi - Schindler (66. Seydel), Mühling, Drexler, Lewerenz (79. Peitz) - Ducksch

FC St. Pauli: Himmelmann - Zander, Avevor, Sobiech, Buballa - Nehrig, Dudziak (70. Litka) - Sobota (76. Kalla), Flum, Neudecker - Bouhaddouz (63. Allagui)

Schiedsrichter: Harm Osmers

Zuschauer: 12.000

Gelbe Karten: Drexler - Zander, Bouhaddouz, Sobiech

Gelb-Rote Karte: Herrmann

Der SV Sandhausen führt die Tabelle nach dem zweiten Sieg in Serie überraschend an. Das Team von Trainer Kenan Kocak bezwang Union Berlin 1:0 (0:0). Leart Paqarada erzielte in der 55. Minute das Tor des Tages. Die Gäste, die erst zwei von sieben Partien gewinnen konnten, liegen nach der Niederlage auf einem enttäuschenden neunten Rang.

DPA Spieler des SV Sandhausen dürfen weiter jubeln

SV Sandhausen - Union Berlin 1:0 (0:0)

1:0 Paqarada (55.)

SV Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Karl - Jansen (89. Foerster), Daghfous (74. Wright) - Höler, Sukuta-Pasu (84. Aygunes)

Union Berlin: Busk - Uchida, Schösswendter (68. Parensen), Schönheim, Pedersen - Fürstner (64. Hedlund), Kreilach - Gogia, Hartel - Hosiner (65. Polter), Skrzybski

Schiedsrichter: Alexander Sather

Zuschauer: 6000

Gelbe Karten: Klingmann - Schönheim

FC Ingolstadt - MSV Duisburg 2:2 (1:1)

0:1 Tashchi (17.)

1:1 Wahl (42.)

2:1 Wahl (52.)

2:2 Tashchi (54.)

FC Ingolstadt: Nyland - Levels, Wahl, Matip, Otavio - Christiansen (68. Kutschke), Cohen, Morales (90. Morales) - Pledl, Lezcano, Kittel

MSV Duisburg: Flekken - Klotz (71. Erat), Nauber, Bomheuer, Wolze - Hajri, Fröde - Oliveira Souza, Stoppelkamp - Iljutschenko (87. Onuegbu), Taschtschy (90. Bajic)

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Zuschauer: 8000

Gelbe Karten: Lezcano - Fröde

1. FC Kaiserslautern - Erzgebirge Aue 0:2 (0:1)

0:1 Bertram (30.)

0:2 Bertram (48.)

1. FC Kaiserslautern: Müller - Kessel, Vucur, Correia, Guwara - Moritz (46. Spalvis), Ziegler (46. Fechner) - Osei Kwadwo, Atik, Shipnoski (73. Mwene) - Andersson

Erzgebirge Aue: Männel - Kalig, Wydra, Rapp - Rizzuto, Tiffert (84. Kempe), Fandrich, Hertner - Köpke (89. Bunjaku), Nasarow, Bertram (66. Riese)

Schiedsrichter: Martin Thomsen

Zuschauer: 16.000

Gelbe Karten: Guwara - Kalig