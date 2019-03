Union Berlin - FC Ingolstadt 2:0 (1:0)

Union Berlin darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Am 25. Zweitliga-Spieltag setzte sich der Klub vor heimischer Kulisse gegen den FC Ingolstadt mit dem früheren Union-Trainer Jens Keller durch, Berlin ist mit nun 47 Punkten vorrübergehend Zweiter vor dem punktgleichen HSV, der das schlechtere Torverhältnis hat. Die Hamburger treffen am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf den Stadtrivalen FC St. Pauli, der mit 43 Punkten Vierter ist.

Unions 1:0 gegen Ingolstadt gelang Sebastian Andersson kurz vor dem Halbzeitpfiff durch einen umstrittenen Elfmeter. Bitter für den FCI: Der Klub war bis dahin klar überlegen und hatte elf Torschüsse - Berlin hingegen nur einen. Akaki Gogia sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung - allerdings hatte er auch leichtes Spiel.

Ingolstadt spielte zu diesem Zeitpunkt bereits in doppelter Unterzahl: Zuerst sah FCI-Kapitän Almog Cohen nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (65. Minute) und zehn Minuten später musste Robin Krauße mit Gelb-Rot vom Platz. Ingolstadt kassierte nach den Niederlagen gegen St. Pauli und Köln seine dritte Pleite in Serie und bleibt als Tabellen-17. in Abstiegsgefahr. Schlusslicht Sandhausen (17 Punkte) könnte mit einem Sieg gegen Magdeburg sogar an Ingolstadt vorbeiziehen.

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Der VfL kann doch noch gewinnen. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen hat Chung-yong Lee (78.) die Bochumer zum ersten Sieg seit Ende Januar geführt. Bochum ist Neunter (34 Punkte). Heidenheim spielte ab der 64. Minute in Unterzahl (Gelb-Rot für Robert Andrich) und dürfte sich nach dem vierten sieglosen Spiel in Serie aus dem Kampf um den Aufstieg verabschiedet haben - aktuell sind es acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.