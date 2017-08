2. Fußball-Bundesliga Union ringt Holstein Kiel nieder, Ingolstadt verliert erneut

Union Berlin - Holstein Kiel 4:3 (3:3)

0:1 Schindler (12.)

1:1 Kreilach (14.)

1:2 Pedersen (16., Eigentor)

2:2 Skrzybski (24.)

3:2 Hedlund (27.)

3:3 Drexler (32.)

4:3 Skrzybski (54.)

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Torrejon, Pedersen - Kroos (71. Fürstner), Kreilach - Skrzybski, Hartel (75. Hosiner), Hedlund (81. Redondo) - Polter

Kiel: Kronholm - Herrmann, Schmidt, Czichos, Lenz - Peitz - Schindler, Mühling (82. Kinsombi), Drexler, Lewerenz (71. Janzer) - Ducksch

Schiedsrichter: Willenborg

Gelbe Karten: Trimmel, Kroos - Lenz, Mühling

Zuschauer: 21.000

DPA Christopher Trimmel (l.), Dominick Drexler (r.)

S V Sandhausen - FC Ingolstadt 1:0 (0:0)

1:0 Wooten (70.)

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Knipping, Karl, Paqarada - Linsmayer, Kulovits - Daghfous, Vollmann (66. Zejnullahu) - Höler, Sukuta-Pasu (54. Wooten, 85. Derstroff)

Ingolstadt: Hansen - Matip, Bregerie, Wahl - Hadergjonaj, Schröck (60. Kittel), Gaus - Morales, Cohen (83. Leipertz) - Kutschke (71. Colak), Lezcano

Schiedsrichter: Günsch

Gelbe Karten: Daghfous, Vollmann - Gaus, Kutschke

Zuschauer: 4500

DPA Stefan Kutschke (l.), Tim Knipping (r.)

Die weiteren Partien des zweiten Spieltags im Überblick:

1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98 Fr. 20.30 Uhr

MSV Duisburg - VfL Bochum Sa. 13 Uhr

Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim Sa. 15.30 Uhr

Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg So. 13.30 Uhr

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld So. 15.30 Uhr

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf So. 15.30 Uhr

St. Pauli - Dynamo Dresden Mo. 20.30 Uhr