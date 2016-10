2. Fußball-Bundesliga Dynamo Dresden demontiert den VfB

Am neunten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart eine 0:5 (0:3)-Niederlage bei Dynamo Dresden hinnehmen müssen. Der Aufsteiger aus Dresden, der in den vorangegangenen vier Partien noch zehn Gegentore kassiert hatte, präsentierte sich gegen den VfB defensiv kompakt und effektiv in der Chancenverwertung.

Binnen sechs Minuten sorgte Dynamo für die Vorentscheidung: Erst platzierte Marvin Stefaniak eine Maßflanke auf den Kopf von Stefan Kutschke. Gegen zwei Bewacher erzielte der 1,94 Meter lange Angreifer mit der ersten Torchance die Führung der Hausherren (38. Minute). Kurz darauf erhöhte Andreas Lambertz auf 2:0, nachdem er einen Abschlag von VfB-Keeper Mitch Langerak abgefangen und im Zusammenspiel mit Aias Aosman den zweiten Treffer des Tages herauskombiniert hatte (42.). Wiederum nur zwei Minuten später landete der Ball über Umwege vor den Füßen von Akaki Gogia, der problemlos zum Halbzeitstand abschloss (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel kam der VfB kaum ins Spiel, stattdessen konnte Gogia aus zehn Metern zu seinem dritten Saisontor einschieben (74.). Den Endstand stellte der eingewechselte Pascal Testroet her (77.), nachdem er im Strafraum einen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und Langerak überwand. Dynamo stoppt damit den Abwärtstrend der vergangenen Wochen (zuvor ein Punkt aus vier Spielen) und klettert auf Platz acht, der VfB rangiert auf Platz fünf.

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:2)

Der FCH bleibt weiter auf Erfolgskurs: Dank eines 2:0 (2:0)-Auswärtssieges in Fürth konnte das Team von Frank Schmidt den vierten Erfolg aus den letzten sechs Begegnungen feiern. Im Anschluss an eine Ecke des Gegners trieb Marc Schnatterer den Ball über das halbe Spielfeld und fand anschließend mit seiner Flanke Ben Halloran am zweiten Pfosten (14.). Auch die zweite Gelegenheit wussten die Gäste direkt zu nutzen. Tim Kleindienst behauptete sich im Kopfballduell gleich gegen mehrere Gegenspieler und köpfte zum 2:0 ein (19.).

Weil Kapitän Schnatterer im zweiten Durchgang zwei vielversprechende Möglichkeiten aus der Distanz vergab (80.+84.), blieb es gegen ideenlose Fürther beim 2:0. In der Tabelle springt der FCH damit zumindest zwischenzeitlich an Hannover 96 vorbei auf Platz zwei.

