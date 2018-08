Sieg gegen Duisburg Bochum entscheidet Revierderby in Unterzahl für sich

Der VfL Bochum hat das Revierderby gegen den MSV Duisburg in der 2. Fußball-Bundesliga 2:0 (0:0) gewonnen. Die Torschützen waren der ehemalige Nationalspieler Sidney Sam (55. Minute) und Silvère Ganvoula (64.). Der erste Treffer fiel nach einem umstrittenen Freistoß. Sam sah wenig später nach einer Tätlichkeit gegen den Duisburger Kevin Wolze die Rote Karte (67.).

In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Erst kurz vor dem Pausenpfiff machte der MSV Druck, als Cauly Oliveira Souza den durchstartenden Moritz Stoppelkamp mit einem langen Ball bediente. Der Abschluss ging jedoch am linken Torwinkel vorbei (38.). Stoppelkamp legte gleich darauf nach, doch auch sein Distanzschuss blieb erfolglos (39.)

Zu Beginn der zweiten Hälfte rettete Bochums Keeper Manuel Riemann den Gästen vorerst das Remis, als er einen Kopfball von Boris Tashchy parierte (48.). Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung führte dann zu dem in dieser Spielphase überraschenden Führungstreffer für die Gäste: Sam verwandelte einen Freistoß aus 16 Metern zum 1:0 (55.). Vorangegangen war eine Szene zwischen dem Duisburger Kapitän Wolze und Danilo Soares, der im Zweikampf vor dem Duisburger Strafraum zu Boden ging. Referee Christian Dingert wollte einen Kontakt gesehen haben.

Der eingewechselte Ganvoula (64.) traf zum 2:0-Endstand für die Gäste. Die Bochumer spielten ab der 67. Minute in Unterzahl, nachdem Sam abseits des Spielgeschehens Wolze einen Kopfstoß versetzte und vom Platz gestellt wurde (67.).

Der MSV, der weiterhin auf einen Punktgewinn wartet, trifft am dritten Spieltag am 24. August gegen Darmstadt an. Der VfL (drei Punkte) empfängt am selben Tag Sandhausen.

MSV Duisburg - VfL Bochum 0:2 (0:0)

0:1 Sam (55.)

0:2 Ganvoula (64.)

Duisburg: Davari - Wiegel, Nauber, Neumann, Wolze - Fröde, Schnellhardt - Oliveira Souza (80. Gyau), Stoppelkamp - Tashchy (78. Sukuta-Pasu), Iljutcenko (73. Verhoek).

Bochum: Riemann - Celozzi, Hoogland, Leitsch, Soares - Losilla, Tesche - Robbie Kruse, Pantovic (46. Ganvoula), Sam - Hinterseer (68. Gyamerah).

Schiedsrichter: Christian Dingert

Gelbe Karten: Nauber, Tashchy, Wolze -

Rote Karte: Sam

Zuschauer: 22.000