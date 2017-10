Torloses Remis in Bochum Fortuna ohne Fortune

In einem über weite Strecken enttäuschenden Abschluss des 12. Spieltages der 2. Fußballbundesliga trennten sich der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf 0:0.

Die Gastgeber hatten ihre größten Chancen durch einen auf der Linie abgewehrten Schuss von Felix Bastians (5. Minute) und eine Direktabnahme von Lukas Hinterseer (55.), die Fortuna-Schlussmann Raphael Wolf parieren konnte.

Hinterseer war es auch, der den negativen Höhepunkt in einer chancenarmen zweiten Halbzeit setzte: Sein Einsteigen gegen Wolf in der 87. Minute bewertete Schiedsrichter Benjamin Cortus als gelbwürdig und schickte den bereits verwarnten VfL-Angreifer mit Gelb-Rot vom Platz.

Bereits in der ersten Hälfte hatten die Gastgeber Glück, dass Cortus einen Schlag von Kevin Stöger an Adam Bodzek nicht bemerkte. Hier wäre ein Platzverweis zwingend gewesen. So kam die Fortuna bei personellem Gleichstand in 90 Minuten nur auf wenige gefährliche Offensivaktionen, die besten vergaben Sven Neuhaus in der 11. und Rouven Hennings in der 30. Minute.

Düsseldorf bleibt mit nun 29 Punkten weiterhin Tabellenführer und seit sechs Partien ungeschlagen. Bochum ist Dreizehnter und hat drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, den der 1.FC Heidenheim belegt. Auf den direkten Abstiegsplätzen liegen weiterhin die SpVgg Greuther Fürth und der 1.FC Kaiserslautern.

Der VfL tritt bereits wieder am Freitag (18.30 Uhr) in Kaiserslautern an, Düsseldorf empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) Heidenheim.

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf 0:0

Bochum: Riemann - Gyamerah (71. Janelt), Bastians, Leitsch, Celozzi - Losilla - Hemmerich, Eisfeld - Stöger - Hinterseer, Diamantakos (66. Bandowski)

Düsseldorf: Wolf - Schauerte, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Bodzek - Neuhaus, Sobottka - Zimmer, Usami (60. Raman) - Hennings (81. Nielsen)

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Gelbe Karten: - / Bodzek, Schauerte

Gelb-Rot: Hinterseer (87.)

Zuschauer: 27.000

Die weiteren Partien des 12. Spieltags in der Übersicht:

St. Pauli - Aue 1:1 (1:0)

Bielefeld - Ingolstadt 1:3 (1:2)

Darmstadt - Kiel 1:1 (1:1)

Fürth - Sandhausen 2:1 (1:0)

Regenburg - Kaiserslautern 3:1 (2:1)

Heidenheim - Nürnberg 1:0 (0:0)

Duisburg - Union Berlin 1:1 (0:0)

Dresden - Braunschweig 1.1 (1:0)