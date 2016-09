Zweite Liga Kaiserslautern und Hannover feiern Siege

1. FC Kaiserslautern - Dynamo Dresden 3:0 (1:0)

Es dauerte zwölf Minuten, bis der 1. FCK gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Der ehemalige Hamburger Jacques Zoua scheiterte nach feinem Zuspiel von Alexander Ring freistehend aus kurzer Distanz. Besser machte es der Kameruner dann nur fünf Minuten später, als er Dresdens Schlussmann Marvin Schwäbe aus halblinker Position mit einem Schuss ins kurze Eck überwinden konnte (17.). Osayamen Osawe und erneut Zoua sorgten mit ihren Kopfballtreffern zu Beginn des zweiten Durchgangs für die frühe Entscheidung (51./56.). Für den 1. FCK war es der erste Sieg der laufenden Spielzeit. Durch den Erfolg springt der Traditionsklub auf Rang 14.

Hannover 96 - Karlsruher SC 1:0 (1:0)

Der Absteiger aus Hannover startete durchwachsen in die neue Saison (zwei Siege, zwei Remis, eine Niederlage). Umso wichtiger, dass Felix Klaus schon nach sieben Minuten gegen Karlsruhe den Führungstreffer erzielte. Der 24-Jährige traf nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld per Seitfallzieher. Das hohe Tempo der Anfangsphase konnten beide Teams nicht halten. Kenan Karaman verpasste in der 65. Minute nach einer Klaus-Flanke die Vorentscheidung für den Gastgeber. Der KSC, der weiterhin auf einen Sieg wartet, ist nach der zweiten Niederlage Vorletzter.

Würzburger Kickers - Union Berlin 0:1 (0:0)

In einer ereignisarmen Begegnung erspielten sich die Kickers ein optisches Übergewicht. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatten aber die Gäste: Damir Kreilach traf in der 34. Minute nach einem Eckball nur die Latte und verpasste somit die Führung für Union Berlin. Auch in der zweiten Hälfte mussten die 9200 Zuschauer lange auf Höhepunkte warten. Erst in der 84. Minute fiel der einzige Treffer des Tages: Collin Quaner schloss nach einer Einzelaktion mit dem rechten Außenrist erfolgreich ab und bescherte seinem Team damit den dritten Saisonsieg. Der Hauptstadtklub rückt auf Rang drei vor.

Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 1:1 (1:0)

Die Gastgeber aus Aue dominierten in der ersten Hälfte und gingen folgerichtig kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Pascal Köpke köpfte den Ball nach einer Flanke von Fabio Kaufmann gegen die Laufrichtung des Bielefelder Torhüters Wolfgang Hesl ins rechte Eck (43.). Durch das Gegentor gerieten die Bielefelder, die in der laufenden Saison immer noch auf den ersten Sieg warten, zunehmend unter Druck.

Dem hielten sie aber stand und glichen in der 48. Minute nach einem Tor vom aufgerückten Innenverteidiger Malcolm Cacutalua aus. Kurz darauf erspielte sich die Arminia die nächste Großchance. Keanu Staude scheiterte jedoch aus kurzer Distanz. Es blieb beim Remis. Bielefeld verlässt durch den Punktgewinn zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.