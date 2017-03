2. Liga Nürnberg zittert sich zu Sieg gegen Bielefeld

1. FC Kaiserslautern - FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Mit 19 erzielten Treffern stellte der 1. FCK gemeinsam mit Arminia Bielefeld vor dem Anpfiff die schwächste Offensive der Liga. Und so wunderte es nicht, dass die Abwehrreihen beider Mannschaften in der ersten Hälfte dominierten und keine nennenswerte Chancen zuließen. Nach Wiederbeginn dauerte es dann 20 Minuten, ehe die Gäste in Führung gingen. Heidenheims Arne Feick traf nach einer Ecke von Marc Schnatterer per Kopf. Für Schnatterer war es bereits der zehnte Assist der Saison, mit zusätzlichen neun Toren ist er der Top-Scorer der Zweiten Liga (66. Minute).

Mit der ersten echten Chance kam Kaiserslautern in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Norman Theuerkauf unterlief nach einem Lattentreffer ein Eigentor (76.). Kaiserslautern bleibt 13., Heidenheim hat als Sechster keine Aufstiegsambitionen mehr.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Der Club stand nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ebenso unter Druck, wie der abstiegsbedrohte Gegner aus Bielefeld. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und gingen durch ein Tor von Ondrej Petrak verdient in Führung (35.). Der Tscheche schob den Ball aus 17 Metern ins rechte untere Eck.

Die Arminia, die mit 20 Punkten, weiterhin Tabellenletzter ist, blieb im zweiten Durchgang harmlos und erspielte sich keine Gelegenheit. Nürnberg verwaltete das knappe Resultat und feierte ein Befreiungsschlag. Nach dem Erfolg ist der neunfache Deutsche Meister momentan Neunter.

SV Sandhausen - Greuther Fürth 1:1 (1:0)

In einer ereignis- und temporeichen Anfangsphase sorgte Sandhausens Moritz Kuhn für den Höhepunkt des Spiels: Der Stürmer verwandelte einen Freistoß mit viel Effet aus 25 Metern direkt und sorgte damit für die Führung (14.). Serdar Dursun verpasste im zweiten Durchgang zunächst den Ausgleich. Der 25-Jährige lief alleine auf Sandhausen-Schlussmann Marco Knaller zu und scheiterte mit einem versuchten Lupfer (67.).

Das 1:1 fiel dann aber kurz vor dem Abpfiff: Nach einer Freistoßflanke köpfte Dursun den Ball ins Tor der Gastgeber (89.).