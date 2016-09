Zweite Liga Dynamo bezwingt 96, Lautern weiter sieglos

Hannover 96 - Dynamo Dresden 0:2 (0:1)

Die Hausherren waren zwar vom Anpfiff weg spielbestimmend und in einem 4-2-3-1-System mit viel Vorwärtsdrang ausgestattet. Dennoch tauchte als Erstes der Aufsteiger aus Dresden gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf: Hannovers Schlussmann Philipp Tschauner musste sein ganzes Können aufbieten, um einen Lupfer von Aias Aosman zu entschärfen (14. Minute). Auf der Gegenseite war es Dynamo-Abwehrmann Nils Teixeira, der einen Schuss von Niclas Füllkrug für seinen bereits geschlagenen Torhüter klären konnte (15.). Keine drei Minuten später brachte Marvin Stefaniak Dynamo etwas überraschend in Führung. Mit einem frechen Freistoß vom rechten Strafraumeck konnte der Linksfuß Tschauner überwinden (18.).

Mit der Führung im Rücken zog sich Dresden zurück und überließ Hannover weitestgehend den Ball. Gegen eine kompakte Abwehr entwickelte der Bundesligaabsteiger jedoch lange kaum Torgefahr. Zwei harmlose Freistöße durch Sebastian Maier (30.+39.) brachte 96 bis zur Pause zustande. Glück hatten die Dresdner indes in der 34. Minute, als die Pfeife des Unparteiischen trotz eines Remplers im Strafraum von Marco Hartmann gegen Hannovers Felix Klaus stumm blieb.

Gegen seinen Ex-Verein sorgte Benjamin Ballas dann mit dem zweiten Traumtor an diesem Nachmittag für die Vorentscheidung. Aus 20 Metern zog der SGD-Verteidiger volley ab, Tschauner war wieder ohne Abwehrchance (57.). Eine Minute zuvor hatte Maier zwei Gegenspieler mit einem tollen Dribbling versetzt, sein Schuss traf jedoch nur die Querlatte. 96 rannte anschließend weiter an, doch Teixeira vereitelte per Kopf in höchster Not zum zweiten Mal einen Gegentreffer (62.). Nach einem Griff ins Gesicht seines Gegenspielers erhielt Salif Sané einen Platzverweis (79.) und 96 spielte fortan in Unterzahl. Auch die letzte Großchance der Partie ließ der eingewechselte Kenan Karaman ungenutzt, sodass es am Ende beim 0:2 aus hannoverscher Sicht blieb.

SV Sandhausen - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0)

Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad sahen die Zuschauer im Hardtwaldstadion einen offensiven Beginn beider Mannschaften. Sandhausen agierte im Duell der bis dato noch sieglosen Mannschaften etwas zielstrebiger und so war es Lucas Höler, der die Gastgeber bereits früh auf die Siegerstraße brachte: Der Stürmer kam nach einer Ablage von Stefan Kulovits aus kurzer Distanz per Kopf zu seinem Premierentor in der zweiten Liga (6. Minute).

In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, bis zur Pause musste Schiedsrichter René Rohde fünf Spieler mit Gelb verwarnen. Kaiserslautern zeigte sich engagiert, Sandhausens Innenverteidigung hatte mit den vielen hohen Hereingaben des FCK allerdings kaum Probleme. Gegen Ende des ersten Durchgangs vergab Lauterns Flügelspieler Zoltán Stieber die vielversprechendsten Einschussgelegenheiten - weder aus der Distanz (42.) noch aus fünf Metern (43.) konnte der ungarische EM-Teilnehmer den aufmerksamen SVS-Torwart Marco Knaller überwinden.

Nach dem Seitenwechsel verlegte sich die Mannschaft von Kenan Kocak aufs Umschaltspiel, Kaiserslautern trat noch dominanter auf. Folgerichtig boten sich dem SVS Räume zum Kontern. FCK-Torhüter André handelte sich einen Platzverweis ein, als er den Ball außerhalb des Sechzehnmeterraums absichtlich mit der Hand spielte, um einen Schuss des durchgebrochenen Höler zu stoppen (73.). Weil es auch in Unterzahl im Spiel nach vorne an Genauigkeit und Kreativität fehlte und Korbinian Vollmann sogar noch auf 2:0 erhöhte (83.), konnte Sandhausen einen Heimsieg einfahren. Der FCK wartet hingegen weiter auf den ersten Saisonsieg und findet sich nach vier Spieltagen am Ende der Tabelle wieder.

Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuter Fürth 1:1 (0:1)

Düsseldorf bleibt nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Fürth weiter ohne Niederlage in der noch jungen Spielzeit. Die Gäste belohnten sich nicht für einen ordentlichen Auftritt in der Fremde. In der Anfangsphase diktierte das Team von Stefan Ruthenbeck das Geschehen, ohne zu hochkarätigen Torchancen zu kommen. In der 23. Minute brachte Khaled Narey die "Kleeblätter" per Aufsetzer verdient in Führung, nachdem Rouwen Hennings einen Flankenball nur unzureichend in die Füße des Rechtsverteidigers geklärt hatte.

Die Spielvereinigung verließ sich danach zu sehr auf die eigene Defensive und präsentierte sich zunehmend passiver. Die Fortuna, die selbst nicht gerade vor Spielwitz sprühte, bestrafte dies in Person von Oliver Fink. Hennings machte seinen Lapsus aus der ersten Halbzeit wieder wett und legte klug auf Fink quer, der den Ball aus kurzer Distanz problemlos im Tor des Fürthers Balázs Megyeri unterbringen konnte (78.).