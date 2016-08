Zweite Liga: Braunschweig übernimmt Tabellenführung, St. Pauli verliert weiter

Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 6:1 (2:1)

Braunschweig jubelt über den perfekten Saisonstart: Nach drei Spielen hat das Team von Trainer Torsten Lieberknecht neun Punkte auf dem Konto und ist Erster. Die Partie begann aus Sicht der Eintracht aber schlecht, nämlich mit einem kuriosen Tor für den FCN (8. Minute). Guido Burgstaller erzielte das 1:0 per Kopf im Liegen aus kurzer Distanz, Torwart Jasmin Fejzic konnte nicht mehr eingreifen. Der Treffer könnte allerdings als Eigentor gewertet werden, Patrick Schönfeld hatte den Ball beim Klärungsversuch kurz vor der Linie berührt. Danach lieferten sich die Teams eine ausgeglichene Begegnung mit hohem Tempo.

Die engagierten Braunschweiger belohnten sich dann kurz vor der Pause mit dem 1:1 durch Domi Kumbela (43.) - und jetzt ging es erst so richtig los: Nachdem Nürnbergs Keeper Raphael Schäfer den Ball nicht entschlossen genug klären konnte, landete der Distanzschuss von Saulo Decarli im Netz - das Spiel war gedreht (45.+2). Nach dem Seitenwechsel legte Decarli seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 3:1 (55.). Für die Entscheidung sorgte dann Dave Bulthuis mit einem Eigentor (64.). Spätestens mit dem 5:1 durch Nik Omladic war die Galavorstellung der Eintracht perfekt (87.), den Schlusspunkt setzte Christoffer Nyman eine Minute später.

Dynamo Dresden - St. Pauli 1:0 (1:0)

Die Serie geht weiter: Dynamo ist saisonübergreifend seit 20 Spielen (16 Partien davon in der dritten Liga) ungeschlagen. Gegen St. Pauli ging es gut los. In der siebten Minute vollendete Andreas Lambertz eine Flanke von Nils Teixeira ins rechte Toreck. Danach sorgte Dynamo weiter über die rechte Seite für Gefahr und beinahe wäre der zweite Treffer mit einer Kopie vom 1:0 geglückt. Erneut flankte Teixeira in den Strafraum, diesmal aber landete der Abschluss von Pascal Testroet knapp links neben dem Tor (21.). Auch danach war der Aufsteiger besser und hatte gute Chancen auf das 2:0, St. Pauli brachte in der Offensive hingegen kaum etwas zustande. Die Konsequenz ist der letzte Tabellenplatz - die Hamburger sind nach drei Spieltagen weiter punktlos.

Arminia Bielefeld - Union Berlin 4:4 (2:1)

1:3 in Rückstand gelegen, dann 4:3 geführt - und am Ende doch nicht gewonnen: Union Berlin holt einen Punkt auf der Bielefelder Alm. Sebastian Schuppan sorgte in einem zunächst ereignislosen Spiel für den ersten von vielen weiteren Höhepunkten. Er traf per Freistoß aus etwa 25 Metern zur Bielefelder Führung (30.). Das erste Saisontor der Arminia wurde aber schon sieben Minuten später egalisiert. Stephan Fürstner schoss Torwart Wolfgang Hesl mit einem unplatzierten Abschluss durch die Beine. Besonders bitter war der Gegentreffer, weil Hesl mit einem riskanten Abschlag die Möglichkeit auch noch selbst eingeleitet hatte. Kurz vor der Pause waren die schlimmen Patzer fast wieder vergessen: Bielefelds Fabian Klos brachte den Klub erneut in Führung (42.).

Nach einem sehenswerten Aufsetzer zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Christopher Nöthe (63.) sah es nach der Vorentscheidung aus, doch es kam anders: Steven Skrzybski machte es wieder spannend (66.) und dann gelang auch der Ausgleich. Collin Quaner erzielte mit einem harten Schuss an die Unterkante der Latte das 3:3 (68.). Der Ball kam knapp hinter der Linie auf. Dann fiel das 4:3: Skrzybski traf zur Berliner Führung (81.) - aber auch das war noch nicht der Schlusspunkt. David Ulm sicherte Bielefeld am Ende doch noch einen verdienten Punkt (84.).