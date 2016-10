Zweite Liga Heidenheim und Braunschweig spielen remis

1. FC Heidenheim - Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

Spitzenreiter Braunschweig ist in Heidenheim nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Hausherren waren lange die spielbestimmende Mannschaft, die Eintracht belohnte sich jedoch für eine engagierte Schlussphase. FCH-Stürmer Tim Kleindienst hatte sein Team in der 27. Minute nach einem Aussetzer von Braunschweigs Joseph Baffo in Führung gebracht. Auf der Gegenseite köpfte Domi Kumbela am langen Pfosten eine Flanke des eingewechselten Onel Hernández ins Tor (76. Minute).

Der BTSV hat mit 19 Punkten weiter die Tabellenführung inne, zwei Plätze dahinter rangiert Heidenheim (15 Punkte).

1. FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 0:0 (0:0)

Im Kellerduell der zweiten Liga kam es zu einem torlosen Remis. In einer ausgeglichenen Partie konnte der Gast aus Bielefeld auch eine numerische Überzahl nicht nutzen. In der 70. Minute sah FCK-Verteidiger Marcel Gaus die Gelb-Rote Karte, nachdem er sich beim Schiedsrichter über eine Szene allzu heftig beschwert hatte.

Spielerisch gab es auf beiden Seiten viel Luft nach oben, in einer Begegnung auf niedrigem Niveau vergab Kaiserslauterns Osayamen Osawe die beste Chance. Der nigerianische Angreifer scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Arminen-Keeper Wolfgang Hesl (25.). Bielefeld bleibt damit sieglos und liegt auf dem vorletzten Tabellenrang, Kaiserslautern mit einem Punkt mehr auf Relegationsplatz 16.

Würzburger Kickers - TSV 1860 München 2:0 (1:0)

Die Kickers aus Würzburg machen weiter positive Schlagzeilen: Gegen das ambitionierte Team von 1860 München gewann die Mannschaft von Trainer Bernd Hollerbach verdient 2:0 und setzt sich damit in der Spitzengruppe der zweiten Liga fest. Die Münchner Löwen agierten in der Defensive über 90 Minuten fehlerhaft und weitgehend uninspiriert in der Vorwärtsbewegung.

Würzburgs Elia Soriano luchste dem unaufmerksamen Kai Bülow den Ball ab, nach einem Kontakt mit 60-Torhüter Jan Zimmermann entschied der Unparteiische auf Strafstoß, den der Gefoulte sicher verwandelte (27.). Die Vorentscheidung zugunsten des Aufsteigers besorgte Felix Müller aus 18 Metern, nachdem Nejmeddin Daghfous ihn bedient hatte (83.). Nach der vierten Saisonniederlage im achten Spiel findet sich München auf Tabellenplatz 14 wieder.