2. Liga St. Pauli feiert zweiten Saisonsieg

Greuther Fürth - FC St. Pauli 0:2 (0:0)

Attraktiver Fußball war beim Duell des Zwölften und des Tabellenletzten nicht zu erwarten. So gab es im ersten Durchgang auch kaum nennenswerte Chancen. Aziz Bouhaddouz versprang der Ball im Strafraum nach einem Zuspiel von Cenk Sahin zehn Meter vor dem Tor (30. Minute). Ansonsten offenbarten auch die Fürther Schwächen und ließen die 10.000 Zuschauer im eigenen Stadion vergeblich auf eigene Möglichkeiten warten.

Stattdessen gingen die Gäste, die zuvor erst ein Ligaspiel gewonnen hatten, in Führung. Nach einer schönen Einzelaktion von Waldemar Sobota traf Bouhaddouz zum 0:1 (64.). Es war das erste Tor des FC St. Pauli seit 508 Minuten. Kurz vor dem Ende verpasste Fabrice Picault nach einem Eckball aus kürzester Distanz per Kopf (82.) die Entscheidung. Für diese sorgte dann Sahin in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Heber nach einem Konter (90.).

Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld 3:2 (1:1)

Eintracht Braunschweig legte einen beeindruckenden Start in die Saison hin, schwächelte aber zuletzt immer wieder. Auch gegen Bielefeld geriet das Team von Trainer Torsten Lieberknecht schnell in Rückstand. Andreas Voglsammer traf in der vierten Minute per Kopf zum 0:1. Die Eintracht glich noch vor der Pause aus. Christoffer Nyman traf, seinem Tor war allerdings ein klares Handspiel von Domi Kumbela vorausgegangen. Der 32-Jährige war es auch, der sein Team in Führung brachte (55.). Nach einem Abwehrfehler von Sebastian Schuppan erzielte Kumbela sein zehntes Saisontor.

Nach dem etwas glücklichen Ausgleichstreffer von Fabian Klos (75.), sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht, brachte Kumbela die Eintracht wenige Sekunden später nach einer Flanke von Salim Khelifi ein weiteres Mal in Führung (76.).

SV Sandhausen - Würzburger Kickers 0:0

In einem schwachen Spiel sorgte Lucas Höler für den ersten Höhepunkt, als er in der 45. Minute nach einem Pass von Philipp Klingmann aus sieben Metern an Würzburgs Torhüter Robert Wulnikowski scheiterte. Ansonsten war die Partie von vielen hart geführten Zweikämpfen geprägt. Beide Mannschaften stehen aktuell überraschend in der oberen Tabellenhälfte und sind vor allem defensiv stark.

Auch die zweite Hälfte war wenig ansehnlich. Für einen negativen Höhepunkt sorgte Tim Kister, der nach einem Tritt von Schiedsrichter Patrick Alt die Rote Karte sah (78.). So konnten die Sandhäuser mit dem torlosen Remis am Ende gut leben und stehen damit weiter auf dem neunten Tabellenplatz.