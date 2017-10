Zweite Liga St. Pauli verliert Anschluss an die Spitzenplätze

Der FC St. Pauli hat den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. Das Team von Trainer Olaf Janßen spielte gegen Erzgebirge Aue zum Auftakt des zwölften Spieltags nur Remis. Beim 1:1 (1:0) gingen die Hamburger in der ersten Hälfte durch Jeremy Dudziak in Führung (33. Minute), mussten jedoch in der 69. Minute noch den Ausgleichstreffer hinnehmen. Nach dem vierten Unentschieden der laufenden Saison hat St. Pauli bereits sechs Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz, dieser kann sich am Samstag im Falle eines Sieges von Holstein Kiel sogar noch vergrößern.

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue 1:1 (1:0)

1:0 Dudziak (33.)

1:1 Kempe (69.)

FC St. Pauli: Himmelmann - Dudziak , Sobiech , Nehrig, Avevor, Buballa (79. Schneider) - Flum (73. Sobota), Buchtmann - Zander, Möller Daehli - Allagui

Erzgebirge Aue: Männel - Rizzuto, Kalig, Wydra, Rapp, Kempe - Tiffert, Riese (70. Fandrich) - Bertram (56. Bunjaku), Kvesic - Köpke

Zuschauer: 29.546 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Benedikt Kempkes

Gelbe Karte: Wydra

Der FC Ingolstadt hat im Kampf um den direkten Wiederaufstieg einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei Arminia Bielefeld gewannen die Schanzer 3:1 (2:1). In einer hart geführten Partie, in der Brian Behrendt und Marcel Gaus früh des Feldes verwiesen wurden, erzielten Stefan Kutschke per Foulelfmeter (45.) und Sonny Kittel (85.) die entscheidenden Treffer. Ingolstadt steht mit 17 Punkten nun auf Rang sieben, Bielefeld ist punktgleich Neunter.

Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 1:3 (1:2)

0:1 Pledl (11.)

1:1 Börner (29.)

1:2 Kutschke (45. Elfmeter)

1:3 Kittel (85.)

Arminia Bielefeld: Ortega - Teixeira (30. Salger), Behrendt, Börner, Hartherz - Prietl, Kerschbaumer (59. Staude) - Hemlein, Weihrauch - Voglsammer, Klos (68. Brandy)

FC Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Gaus - Träsch - Cohen (79. Schroeck), Morales - Pledl (88. Leipertz), Kittel - Kutschke (77. Lezcano)

Zuschauer: 15.000

Schiedsrichter: Timo Gerach

Gelbe Karten: Kittel, Prietl

Gelb-Rote Karte: Gaus

Rote Karten: Behrendt