Zweite Bundesliga HSV und Union schwächeln zum Jahresende

Herbstmeister Hamburger SV hat zum Jahresfinale in der Zweiten Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert. Im Nord-Derby bei Holstein Kiel musste sich der Bundesliga-Absteiger verdient 1:3 (0:2) geschlagen geben. Durch die erste Niederlage seit dem 23. September verpasste der HSV auch die angestrebte Revanche für die 0:3-Heimpleite gegen die Kieler zum Saisonauftakt.

Janni Serra (7. Minute) und der überragende David Kinsombi (18./53.) trafen für die Kieler (30), die den Anschluss an die Spitzengruppe herstellten. Bakéry Jattas Tor (48.) war für den eine Halbzeit lang enttäuschenden HSV zu wenig. Für Titz-Nachfolger Hannes Wolf endete damit im neunten Anlauf die Erfolgsserie von sieben Siegen in acht Punktspielen. Dennoch geht der HSV (37 Punkte) als Erster vor dem 1. FC Köln (36) und dem FC St. Pauli (34) in die Winterpause.

Erste Niederlage nach 19 Partien für Union

Der 1. FC Union Berlin hat als letztes deutsches Profiteam seine erste Saisonniederlage kassiert. Die Berliner verloren bei Erzgebirge Aue 0:3 (0:2). Mit einem Dreierpack brillierte Pascal Testroet (6./30., Handelfmeter/74. Minute) für die Sachsen. Per Seitfallzieher zum Endstand sorgte der Angreifer auch für den Höhepunkt der lange Zeit interessanten Partie.

Union war zuvor saisonübergreifend 19 Spiele in der Liga ungeschlagen geblieben, rutschte durch diese erste Niederlage aber vorerst aus der Aufstiegszone auf den vierten Platz zurück.

Außerdem spielten:

SC Paderborn - SV Darmstadt 6:2 (1:1)

MSV Duisburg - Dynamo Dresden 1:3 (0:2)