2. Liga Hannover geht in Fürth unter, 1860 verliert

Greuther Fürth - Hannover 96 4:1 (2:0)

Überraschend gingen die Gastgeber schon früh durch einen Fallrückzieher von Serdar Dursun in Führung (16. Minute). Der Tabellenführer aus Hannover zeigte sich beeindruckt und kassierte nur wenig später den nächsten Gegentreffer. Marcel Franke traf allerdings aus einer Abseitsposition (21.). Nach Wiederbeginn hatten die Gäste dann Pech: Zunächst wurde 96 ein regulärer Treffer verweigert, kurz darauf verweigerte Schiedsrichter Robert Kempter dem Klub einen Elfmeter.

Das nutzten die Fürther anschließend gnadenlos aus: Zunächst traf erneut Dursun nach einer Hereingabe von Robert Zulj (64.). Drei Minuten später sorgte Veton Berisha sogar für das 4:0. Edgar Pribs Ehrentreffer kam zu spät. Durch die hohe Niederlage rutschte Hannover vorerst auf Rang zwei, die Spielvereinigung aus Fürth ist nun Elfter.

Arminia Bielefeld - 1860 München 2:1 (2:1)

Fabian Klos zählt in Bielefeld schon lange zu den Leistungsträgern. Seine Ausnahmestellung bei der Arminia stellte der Stürmer auch im Heimspiel gegen 1860 München unter Beweis: Im ersten Durchgang sorge er in der 12. und 38. Minute gleich zweimal für die Führung, Winter-Zugang Christian Gytkjaer hatte nach einer sehenswerten Kombination zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt (13.).

Im zweiten Durchgang verteidigte Bielefeld geschickt, die Münchner strahlten nur wenig Torgefahr aus. Es blieb beim knappen, aber letztlich verdienten 2:1 für Bielefeld. Durch den Erfolg verkürzten die Arminen den Rückstand auf 1860 auf zwei Punkte. Beide Mannschaften spielen weiter gegen den Abstieg.

Kaiserslautern - Würzburger Kickers 1:0 (1:0)

In keinem Stadion der 2. Bundesliga sind in der laufenden Saison so wenig Tore gefallen, wie in Kaiserslautern. An dieser Statistik sollte sich trotz des Siegs für den 1. FCK nichts ändern. In einer schwachen Partie kreierten beide Mannschaften kaum nennenswerte Torchancen. Rico Benatelli hätte die Würzburger Kickers gleich zu Beginn in Führung bringen können, setzte den Ball aber freistehend aus elf Metern über das Tor (5.). Kurz darauf durfte sich Torhüter Robert Wulnikowski nach einem Kopfball von Kacper Przybylko auszeichnen (11.).

In der Schlussphase sorgte Kaiserslauterns Robert Glatzel 97 Sekunden nach seiner Einwechslung für das Tor des Tages. Der 23-Jährige traf nach einer Flanke von der rechten Seite und bescherte seinem Klub damit den fünften Saisonsieg am 19. Spieltag.