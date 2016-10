2. Liga FC St. Pauli und 1. FC Nürnberg spielen remis

Der FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga erneut ein Erfolgserlebnis verpasst. In einem kampfbetonten Spiel gegen den 1. FC Nürnberg kamen die Hamburger am Montagabend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Christopher Buchtmann (6. Minute) hatte das Team von Trainer Ewald Lienen vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion früh in Führung gebracht. Stürmer Guido Burgstaller (20.) erzielte den Ausgleich für die Franken und baute seine Führung in der Torjägerliste der 2. Liga weiter aus.

Pauli ist damit seit sieben Ligaspielen ohne Sieg und bleibt Tabellenletzter, Nürnberg rutscht auf Platz zehn ab.