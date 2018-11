SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln 0:3 (0:0)

Mit seinem 17. Saisontor hat Simon Terodde dem 1. FC Köln den Weg Richtung Tabellenspitze geebnet. Der Toptorjäger des Bundesliga-Absteigers traf in der 55. Minute nach Vorarbeit von Louis Schaub, bevor Rafael Czichos (66.) und Jhon Cordoba (70.) erhöhten. In einer abwechslungsreichen Zweitligapartie waren die Gastgeber lange Zeit ebenbürtig, konnten den fünften Auswärtssieg des FC aber nicht verhindern. Rückkehrer Antony Modeste stand bei den Gästen nicht im Kader - seine Freigabe liegt noch nicht vor. Am Montag kann der Hamburger SV die Kölner mit einem Remis gegen Union Berlin wieder von Platz eins verdrängen.

VfL Bochum - Erzgebirge Aue 2:1 (0:1)

Durch einen Treffer von Tom Weilandt in der dritten Minute der Nachspielzeit hat der VfL Bochum mit dem Tabellendritten Union Berlin nach Punkten gleichziehen können. Zuvor hatte Weilandt die frühe Führung der Gäste durch Pascal Testroet (2.) ausgleichen können (73.). Bochums Lukas Hinterseer vergab in der 61. Minute einen Strafstoß, als er bei seinem Versuch nur den Pfosten traf.

Holstein Kiel - SV Sandhausen 2:1 (2:0)

Durch zwei Treffer von Kinglsey Schindler (9.) und Lee Jae-Sung (33.) hat sich Holstein Kiel nach dem sechsten Pflichtspiel ohne Niederlage vorerst bis auf zwei Punkte an den dritten Rang herangeschoben. Die Gäste aus Sandhausen bleiben trotz des Anschlusstreffers von Fabian Schleusener (83.) nach nur einem Sieg in den letzten sechs Ligapartien auf dem sechzehnten Tabellenrang.