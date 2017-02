2. Liga St. Pauli feiert Kantersieg gegen Karlsruhe

Dem FC St. Pauli ist der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten Karlsruher SC gewannen die Hamburger 5:0 (1:0). Durch den Erfolg rückte der Klub erstmals seit fünf Monaten auf Nichtabstiegsplatz 15 vor.

Vor 29.073 Zuschauern erzielten Mats Möller Daehli (12. Minute), Waldemar Sobota (50.) und Aziz Bouhaddouz (52./58./79.) die Tore in einer einseitigen Partie. Das Team von Trainer Ewald Lienen setzte mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien seinen Aufwärtstrend fort, für den KSC wird die Lage hingegen immer prekärer.

Winter-Zugang Möller Daehli, der nach auskurierter Verletzung in die Startelf zurückkehrte, hätte schon früh die Führung erzielen können, doch der Norweger schoss knapp über das Tor (3.). Neun Minuten später machte es der Mittelfeldspieler besser, als er nach einem Schuss von Cenk Sahin an den Innenpfosten am schnellsten reagierte und zum 1:0 einschob.

Der KSC hielt zunächst dagegen und hatte durch Moritz Stoppelkamp (18.) und Bjarne Thoelke (36.) zwei gute Möglichkeiten, die St. Paulis Torhüter Philipp Heerwagen jedoch glänzend parierte. Nach dem Wechsel sorgten die Gastgeber dann schnell für klare Verhältnisse. Meist vom überragenden Sahin ausgehend, erhöhte St. Pauli innerhalb von acht Minuten auf 4:0. In der Schlussphase erzielte Bouhaddouz sogar noch seinen dritten Treffer.