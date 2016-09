Zweite Liga St. Pauli gelingt Befreiungsschlag, Union besiegt KSC

FC St. Pauli - Arminia Bielefeld 2:1 (1:0)

Nach drei Niederlagen in Serie zum Saisonauftakt kann sich der FC St. Pauli über den ersten Sieg freuen. Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld setzte sich die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen 2:1 (1:0) durch. Das zwischenzeitliche Führungstor erzielte Stürmer Aziz Bouhaddouz, der erst im Sommer aus Sandhausen nach Hamburg gewechselt war.

Eine Minute vor seinem Treffer war dem Neu-Nationalspieler aus Marokko noch ein berechtigter Foulelfmeter verwehrt worden, in der 38. Minute hatte Bouhaddouz dann jedoch leichtes Spiel, an Gästekeeper Wolfgang Hesl vorbeizusprinten und zur Führung einzuschieben. Der Südkoreaner Kyoung-Rok Choi hatte ihn mit einem sehenswerten Schnittstellenpass zwischen Bielefelds Innenverteidiger freigespielt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vergab Bouhaddouz sogar noch die Chance aufs 2:0, als er eine Hereingabe von links per Hacke im gegnerischen Tor unterbringen wollte, sich bei diesem akrobatischen Versuch jedoch selbst anschoss (45.+1 Minute).

Bielefeld agierte im zweiten Durchgang etwas passsicherer und insgesamt mutiger. Linksverteidiger Sebastian Schuppan belohnte das couragiertere Auftreten seiner Arminia und sorgte mit einem wuchtigen Freistoß aus 18 Metern in die Torwartecke für den Ausgleich (50.). Die Hausherren antworteten mit wütenden Angriffen. Insbesondere über die Flügel erspielte sich St. Pauli immer wieder vielversprechende Torchancen. Doch weil die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, dauerte es bis zur 90. Minute, bis der eingewechselte Cenk Sahin das erlösende 2:1 nach Vorlage von Bouhaddouz erzielte.

Union Berlin - Karlsruher SC 4:0 (1:0)

Die Zuschauer im Stadion an der Alten Försterei durften sich über einen souveränen Heimsieg gegen den Karlsruher SC freuen, nachdem sich Union Berlin zu Saisonbeginn noch dreimal mit einer Punkteteilung hatte begnügen müssen. An diesem Tag waren die Hausherren über 90 Minuten das bessere Team, der KSC brachte weder im Angriff noch in der Abwehr viel Konstruktives zustande.

In der Anfangsphase vergab Union durch Mittelstürmer Collin Quaner (11.) und Damir Kreilach noch zwei vielversprechende Möglichkeiten (21.), ehe Karlsruhes Verteidiger Bjarne Thoelke einen Kreilach-Schuss unglücklich abfälschte. Seine Bogenlampe senkte sich unhaltbar für Keeper René Vollath ins Tor des KSC zum 1:0 (22.). In der Folge verfehlte Berlins Rechtsaußen Steven Skrzybski den verwaisten Kasten, nachdem er bereits den gegnerischen Torwart umkurvt hatte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte es der auffällige Quaner dann besser: Skrzybski schickte ihn auf die Reise, Quaner behauptete sich im Laufduell mit David Kinsombi, behielt die Nerven und traf zum 2:0 (44.). Die Karlsruher entwickelten einzig durch Moritz Stoppelkamp Torgefahr. Der ehemalige Paderborner schlenzte früh im Spiel einen Freistoß aus knapp 17 Metern nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei (13.).

Nach dem Seitenwechsel ging es unverändert weiter: Union wusste mit präzisem Flachpässen vor allem im Umschaltspiel zu überzeugen, Karlsruhe fehlte die Ordnung und Ruhe im Spielaufbau. Folgerichtig erhöhten die "Eisernen" erst per Foulelfmeter durch Skrzybski auf 3:0 (61.). Vorangegangen war ein Foulspiel von Vollath an Quaner, den der Defensivverbund des KSC nie in den Griff bekam. In der 76. Minute krönte der 25-Jährige dann seine gute Leistung und setzte mit einem Volleyschuss ins linke untere Eck den Schlusspunkt unter die relativ einseitige Partie.