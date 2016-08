2. Liga: Bochum verpasst Sieg gegen Hannover

Der VfL Bochum hat gegen Hannover 96 einen Sieg verpasst. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Stuttgart feierte nach der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf wieder ein Erfolgserlebnis.

"Ich bin sehr optimistisch, dass wir nach diesem Spieltag Tabellenführer sind." Mit diesen Worten hatte Bochums Manager Christian Hochstätter vor der Partie sein Selbstbewusstsein zum Ausdruck gebracht. Davon war zumindest in der ersten Hälfte nicht viel zu sehen. Zur Pause stand es in einer durchwachsenen Partie 0:0.

Kurz nach Wiederbeginn hatte der Gastgeber dann die bis dahin größte Chance. Felix Bastians scheiterte freistehend aus sieben Metern an Hannovers Torhüter Philipp Tschauner (54. Minute). Bochum hatte leichte Vorteile und ging in der 73. Minute durch Johannes Wurtz folgerichtig in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Salif Sané köpfte wenige Sekunden später den Ausgleich für den Bundesliga-Absteiger. Hannover hat nach dem Punktgewinn die Tabellenführung zumindest vorübergehend verteidigt.

SV Sandhausen - VfB Stuttgart 1:2 (0:1)

In einer unspektakulären ersten Halbzeit mussten sich die knapp 15.000 Zuschauer bis zur 23. Minute gedulden, ehe Sandhausen das erste Mal Gefahr entwickelte. Nach einem Konter kam Thomas Pledl aus 16 Metern zum Abschluss. Sein Versuch ging allerdings zwei Meter am Tor von VfB-Schlussmann Mitchell Langerak vorbei. In Führung ging dann aber der Favorit: Simon Terodde, Torschützenkönig der vergangenen Saison, traf nach einer Freistoß-Flanke von Berkay Özcan per Kopf (39.).

Für die Entscheidung sorgte dann Christian Gentner. Der 31-Jährige, der seit 2010 für den VfB spielt, erzielte bereits seinen zweiten Saisontreffer (65.). Der Anschlusstreffer von Andrew Wooten nach einem Abwehrfehler von Toni Sunjic kam zu spät (76.). Der VfB springt durch den Sieg auf Rang drei.

FC Heidenheim - Würzburger Kickers 1:2 (0:1)

In einer temporeichen Anfangsphase ging der Gast aus Würzburg in Führung. Nach einem Doppelpass verwertete Patrick Weihrauch den präzisen Pass von Nejmeddin Daghfous aus kurzer Distanz (17.). Den Treffer glich Marc Schnatterer erst im zweiten Abschnitt aus: Nach einer Kopfballvorarbeit von Tim Kleindienst schloss der 30-Jährige souverän ab (60.). Kurz vor dem Abpfiff sicherte Rico Bentaelli den Kickers mit seinem Tor den ersten Saisonsieg und den Sprung auf Tabellenplatz sechs (89.).