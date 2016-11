3. Liga Fans dürfen doch zu Derby Magdeburg - Halle

Das Sachsen-Anhalt-Derby in der 3. Liga zwischen dem FC Magdeburg und dem Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr) soll nun doch vor Zuschauern ausgetragen werden. Der gastgebende FCM hatte erst am Donnerstag erklärt, dass die brisante Begegnung vor leeren Rängen stattfinden solle. Als Grund waren Statikprobleme in der erst zehn Jahre alten Arena angegeben worden, die durch rhythmisches Hüpfen der Fans auftraten.

In einem Krisentreffen am Freitag einigten sich die Stadt Magdeburg, der das Stadion gehört, der Verein und ein Fanrat des FCM darauf, dass die Anhänger auf das Hüpfen verzichten, um die weitere Austragung von Spielen in Magdeburg zu gewährleisten. Oberbürgermeister Lutz Trümper wurde in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert: "Besonders froh bin ich darüber, dass es Signale aus der Magdeburger Fanszene gibt, bis zum Abschluss einer nötigen Sanierung des Stadions auf das rhythmische Hüpfen zu verzichten."

Messungen hatten ergeben, dass das rhythmische Hüpfen der Magdeburger Fans Schwingungen auslöste, die jenseits der subjektiven "Panikgrenze" lagen, sodass die Sicherheit der Stadionbesucher nicht mehr gewährleistet zu sein schien. Welche baulichen Sanierungsmaßnahmen am Stadion vorgenommen werden müssen, um die Tribünen hüpffest zu machen, und ob diese noch in der laufenden Spielzeit ausgeführt werden können, soll ein Gutachten klären, das die Stadt im Januar 2017 diskutieren will.