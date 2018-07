Am 24. August beginnt mit dem Bundesliga-Start die Liga der Ex-Weltmeister. Wer nicht mehr so lange warten will, kann einen deutschen Weltmeister von 2014 schon früher im Pflichtspieleinsatz erleben. Am Freitag startet die dritte Liga in ihre elfte Saison und Kevin Großkreutz wird am Sonntag mit seinem neuen Klub KFC Uerdingen auf den Ex-Bundesligisten Unterhaching treffen.

Großkreutz war vor vier Jahren noch im Kader des Weltmeisterteams von Joachim Löw. Er steht symbolisch für das, was gerade in der dritten Liga passiert: Für den Absturz in die unterste deutsche Profiklasse, den einige Größen der Vergangenheit erleben. Neben Großkreutz werden mit Eintracht Braunschweig, Kaiserslautern, 1860 München und dem Karlsruher SC vier ehemalige Deutsche Meister zur neuen Drittliga-Saison gehören. Hansa Rostock, Energie Cottbus und Uerdingen spielten schon einmal Bundesliga. Oder andersherum betrachtet: Die dritte Liga ist so namhaft besetzt wie vielleicht noch nie.

Deswegen überrascht es nicht, wenn in einigen Medien von der attraktivsten dritten Liga überhaupt gesprochen wird - von einer Art Bundesliga Classic. Manche Fußballfans spotten, sie würden im kommenden Jahr lieber die dritte Liga verfolgen als den wahrscheinlich erneut von Langeweile geprägten "Meisterkampf" in der Bundesliga.

Aber: Was macht die dritte Liga aus? Die jüngere Vergangenheit der Klubs, Zuschauerzahlen und finanzielle Aspekte in der Analyse.

Ligazugehörigkeit von 2008 bis heute

Die 20 aktuellen Drittligisten haben in den vergangenen zehn Jahren von 200 Spielzeiten gerade einmal fünf in der Bundesliga verbracht. Kaiserslautern spielte von 2010 bis 2012 in der Bundesliga, der KSC in der Saison 2008/2009, Braunschweig im Jahr 2013/2014 und die Erstliga-Zeit von Energie Cottbus liegt bereits zehn Jahre zurück. So klangvoll die Namen einiger Drittliga-Klubs auch sind - mit dem Spitzenfußball in Deutschland hatten sie zuletzt nur wenig zu tun.

In welchen Ligen haben die 20 aktuellen Drittligisten seit Bestehen der 3. Liga gespielt? 08/ 09 09/ 10 10/ 11 11/ 12 12/ 13 13/ 14 14/ 15 15/ 16 16/ 17 17/ 18 FC Kaiserslautern 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Karlsruher SC 1. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. Eintracht Braunschweig 3. 3. 3. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1860 München 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. Energie Cottbus 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Hansa Rostock 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. VfR Aalen 3. 4. 3. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. VfL Osnabrück 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Wehen Wiesbaden 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. SpVgg Unterhaching 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 3. Preußen Münster 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Hallescher FC 4. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Carl Zeiss Jena 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 3. Sonnenhof Großaspach 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. Sportfreunde Lotte 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 3. Fortuna Köln 5. 5. 5. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3. Würzburger Kickers 5. 6. 6. 6. 4. 4. 4. 3. 2. 3. SV Meppen 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. FSV Zwickau 5. 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. 3. 3. KFC Uerdingen 6. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 5. 5. 4.

Es ist sogar das Gegenteil der Fall: Mit Uerdingen, Zwickau, Meppen, Würzburg, Fortuna Köln, Sonnenhof Großaspach, Sportfreunde Lotte gibt es gleich sieben Klubs, die in den vergangenen zehn Jahren länger im Amateur- als im Profifußball spielten. Insgesamt kommen die 20 Drittligisten in den vergangenen Jahren auf 72 Saisons, in denen sie in der Regionalliga oder in tieferen Spielklassen aktiv waren.

Zuschauerzahlen

Auch das Fanpotenzial spielt eine Rolle, und wenn am Samstag (14 Uhr) 1860 München beim 1. FC Kaiserslautern antritt, dürfte es stimmungsvoll wie zu Bundesligazeiten zu gehen.

Der FCK rechnet für das Heimspiel gegen die Löwen mit über 35.000 Fans. Das ist zwar kein neuer Drittliga-Zuschauerrekord, diesen hat Fortuna Düsseldorf mit 50.095 Fans in der Saison 2008/2009 aufgestellt. Aber die Kulisse im Fritz-Walter-Stadion wird gewaltig sein - und im Ligavergleich eher die Ausnahme bleiben. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr lag der Zuschauerschnitt der 20 Drittligisten bei knapp 6200 Fans pro Spiel. Europaweit erfährt nur die englische League One (7944 Zuschauer pro Spiel) mehr Zuspruch unter den dritten Fußballligen.

In dieser Saison dürfte der Schnitt auf das Niveau der englischen League One steigen. Zumindest, wenn die Erwartungen der Klubs erfüllt werden. Das hat eine Anfrage des SPIEGEL an die 20 Drittliga-Klubs ergeben. Besonders die neuen Klubs, Kaiserslautern, Braunschweig und 1860, haben eine deutlich größere Fanbasis als viele andere Liga-Konkurrenten.

Verdienstmöglichkeiten

Trotz des starken Interesses zu Beginn - in Kaiserslautern und Braunschweig rechnen die Verantwortlichen mit weniger Zuschauern als in der zweiten Liga. Das ist ein Problem. Der Kartenverkauf und die daraus entstehenden Einnahmen spielen im Vergleich zu höheren Ligen eine wichtigere Rolle. Das verdeutlicht ein Blick auf die unterschiedlichen Erlöse aus der TV-Vermarktung. Der FC Bayern wird in der kommenden Saison etwa 64 Millionen Euro aus der nationalen Vermarktung erhalten - das ist der Spitzenwert in Deutschland, aber für Drittligisten keine ernsthafte Referenzgröße.

Interessanter ist für diese Vereine, dass der 1. FC Magdeburg von den 36 Klubs aus der ersten und zweiten Liga mit 6,75 Millionen Euro am wenigsten aus der TV-Vermarktung kassieren wird. Klar, viel weniger als Bayern München, aber etwa fünf Millionen Euro mehr, als ein Drittligist durch die Ausschüttung der Fernsehgelder verdient. Im kommenden Spieljahr wird jeder Drittliga-Verein 1,28 Millionen Euro aus den Übertragungsrechten kassieren. Immerhin: Diese Summe ist bereits ein Erfolg. Im vergangenen Jahr hatten die Drittligisten 12,8 Millionen Euro vom DFB pro Saison erhalten - das machte nur 640.000 Euro für jeden der 20 Vereine.

Das ist wenig Geld. Besonders unter dem Aspekt betrachtet, dass in der dritten Liga bereits hohe Gehälter gezahlt werden sollen. Fortuna-Köln-Geschäftsführer Michael Schwetje sprach im Mai von "ungesundem Wirtschaften" einiger Klubs und äußerte Verwunderung darüber, "welche Gehälter aufgerufen und gezahlt werden".

Getty Images Stadion in Meppen

Ausblick

Gute Nachricht für alle, die den Sprung in die zweite Liga schaffen: Ein Drittliga-Aufsteiger ist in oberen Spielklassen nicht chancenlos, wie ein Blick in die Statistik zeigt. Bis zum Sommer 2017 hat es 20 verschiedene Drittliga-Aufsteiger gegeben und elf davon spielen heute noch in der zweiten Liga. Mit Düsseldorf, Ingolstadt und Leipzig haben es sogar drei Vereine in die Bundesliga geschafft, wobei der Fall RB aufgrund des finanziellen Hintergrunds anders bewertet werden muss.

Fazit

Ist die dritte Liga also attraktiv? Für einige Fans wahrscheinlich schon. Es gibt 58 Ex-Bundesligaspieler in der Liga und einige traditionsreiche Klubs, für die aufgrund der geringen Einnahmemöglichkeiten größerer Aufstiegsdruck herrscht. Für viele Vereine ist die Liga also eher eine Durchgangsstation. Uerdingens Präsident Mikhail Ponomarev sagte kürzlich: "Ab der zweiten Liga kann man erst Geld verdienen. Wir wollen so schnell wie möglich dorthin."

Damit das klappt, hat Uerdingen die Verpflichtung von Kevin Großkreutz (Ablöse: geschätzte 350.000 Euro) und dem Ex-Frankfurter Stefan Aigner getätigt. Maxi Beister kam bereits im Januar. Sicher, die drei ehemaligen Bundesligaspieler werden kein Gehalt wie zu Erstligazeiten kassieren - aber auch nicht wegen des Kult-Maskottchens (Grotifant) in Uerdingen spielen.