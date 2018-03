Umfrage des SPIEGEL Das denken die Bundesligisten zur 50+1-Regel

MSV Duisburg

"Ein Verein ist das, was seine Mitglieder aus ihm machen. Für uns in Duisburg steht außer Frage, dass die 50+1-Regel nicht fallen darf. Vereine, die teils über 100 Jahre alt sind, sind von Generationen geprägt worden. Das ist die deutsche Fußball-Kultur, dieses wichtige Stück Geschichte dürfen wir nicht in die Hände Einzelner geben. Der MSV diskutiert die Thematik dennoch intensiv intern in den Gremien, vor allem die Folgen, die eine mögliche weitere Änderung der gewachsenen Regel nach sich ziehen würden. Eine erste Aufweichung hat es durch die 20-Jahre-Frist leider schon gegeben. Wir sind uns bewusst, dass wir uns, völlig unabhängig von unserer Meinung, bei einem Votum der Vereine zur Änderung der 50+1-Regelung einer völlig neuen Situation stellen müssten. Die Sitzung am 22. März ist ein Austausch, der zeigen soll, in welche Richtung die DFL und wir Vereine die Denk-Prozesse lenken müssen. Diese Diskussion muss eine ebenso intensive wie gründliche sein."