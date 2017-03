Italiens Torwart Buffon 1000 Mal gespielt

Gianluigi Buffon hat das 1000. Pflichtspiel seiner Karriere bestritten. Beim WM-Qualifikationsspiel gegen Israel blieb die 39-jährige Torwart-Legende ohne Gegentor, Italien gewann 2:0 (1:0). Für Buffon war es das 168. Länderspiel, in Europa gibt es keinen Spieler mit mehr Auftritten für eine Nationalmannschaft. Den Weltrekord hält der Ägypter Ahmed Hassan mit 184 Partien.

Hinzu kommen 832 Partien im italienischen Klub-Fußball. Seit 2001 läuft Buffon für Juventus Turin auf. Seitdem hat er insgesamt 612 Pflichtspiele für den Rekordmeister bestritten. Zuvor war er 220 Mal für Parma Calcio im Einsatz, der Klub spielt mittlerweile in der dritten Liga.

Buffon prägt den Fußball in seinem Heimatland schon seit zwei Jahrzehnten. Er ist siebenfacher italienischer Meister (immer mit Juventus), dreifacher italienischer Pokalsieger (zwei Titel mit Juventus, einer mit Parma), sechsfacher italienischer Supercupsieger (fünf Titel mit Juventus, einer mit Parma) und er gewann mit Parma im Jahr 1999 außerdem den Uefa Cup. Mit Italien wurde Buffon 2006 in Deutschland Weltmeister.

Zwei Titel fehlen ihm noch: die Europameisterschaft und die Champions League. Dass er beide Titel holt, ist sehr unwahrscheinlich: Bei der EM 2020 wäre Buffon 42 Jahre alt. In der aktuellen Champions-League-Saison ist er mit Juventus allerdings noch dabei. Im Viertelfinale trifft sein Klub auf den FC Barcelona. Außerdem hat Buffon auch noch die Chance, ein zweites Mal Weltmeister zu werden. Denn bis zur WM-Endrunde 2018 in Russland will er auf jeden Fall weitermachen. Erst danach will er Platz für das große italienische Torwarttalent Gianluigi Donnarumma (18) vom AC Mailand machen.