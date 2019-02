Von

Der FC Augsburg ist das Sorgenkind der Liga. Zwar brachte der FCA die Bayern in der vergangenen Woche an den Rand eines Punktverlustes. In Freiburg folgt darauf aber der nächste Rückschlag. Während in Augsburg aus Alternativlosigkeit am Mann-gegen-Mann-Pressing festgehalten wird, zieht Freiburgs Trainer Christian Streich die richtigen Schlüsse aus den vergangenen Spielen. Augsburg verliert das dritte Spiel in Folge - und muss sich weiter nach unten orientieren.