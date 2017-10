Huddersfield-Mittelfeldspieler Mooy Junge schenkt Fußballstar fünf Pfund für Tor

Mit einer Fünf-Pfund-Note hat sich der neunjährige Adam Bhana bei seinem Idol Aaron Mooy bedankt. Der Mittelfeldspieler des englischen Fußball-Erstligisten Huddersfield Town hatte mit einem Tor am vergangenen Samstag zu dem historischen 2:1-Sieg gegen Rekordmeister Manchester United beigetragen.

Der junge Fan hatte den Schein zusammen mit einem handgeschriebenen Brief an den Klub geschickt. Darin heißt es, dass er das Spiel gegen Manchester United im Stadion gesehen und draußen das Geld gefunden habe. "Ich habe es meinem Vater gegeben, weil man nicht behalten darf, was einem nicht gehört." Stattdessen wolle er fragen, ob Mooy das Geld behalten dürfe, "weil er so gut gespielt und getroffen hat".

Das bestätigt auch Mo Bhana, der Vater von Adam, in der BBC Radiosendung "5 live". "Wir haben mehrere Leute vor dem Stadion angesprochen und gefragt, ob ihnen das Geld gehört." Eigentlich wollte Bhana den Schein einem Klub-Pressesprecher geben. "Wir wollten ihn ansprechen, er war aber zu beschäftigt." Deshalb hätte sein Sohn entschieden, stattdessen einen Brief zu schreiben.

Am Anfang sei er unentschlossen gewesen, wem er das Geld geben soll, erzählt der Vater. Vor der Überlegung, Aaron Mooy für sein Tor gegen das bis dahin ungeschlagene Manchester United zu belohnen, hätte Adam die Idee gehabt, es dem Klub zu geben. "Er wollte den Transfer von Ronaldo von Real Madrid zu Huddersfield unterstützen."

Sean Jarvis, Marketingdirektor von Huddersfield, hat den Brief bei Twitter veröffentlicht. Aaron Mooy kommentierte den Post: "Liebend gern würde ich Dich treffen, Adam".