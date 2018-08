Chelseas neuer Trainer Maurizio Sarri soll es auf Aaron Ramsey vom FC Arsenal abgesehen haben. Die Blues haben nach einem Bericht des "Sunday Express" umgerechnet fast 40 Millionen Euro für den walisischen Mittelfeldspieler geboten. Ramsey, der vor zehn Jahren von Cardiff City zu Arsenal gewechselt war, erzielte in der vergangenen Premier-League-Saison sieben Tore und bereitete zehn weitere vor.

Der Vertrag des Walisers läuft im kommenden Jahr aus und die Verhandlungen sollen ins Stocken geraten sein. Für Arsenal könnte es daher die letzte Chance sein, Geld mit seinem Abgang zu verdienen.

Noch in der vergangenen Woche hatte sich Arsenals neuer Trainer Unai Emery optimistisch gezeigt, Ramseys Vertrag über den Sommer 2019 hinaus zu verlängern. (hba)

Neuer Verteidiger für Mainz

Mainz 05 steht vor dem teuersten Zugang seiner Geschichte. Der FSV bestätigte auf seiner Webseite Medienberichte über eine Verpflichtung des Linksverteidigers Aarón Martín von Espanyol. Letzte vertragliche Details sollen laut Sportvorstand Rouven Schröder noch am Montag geklärt werden - und auch der Medizincheck soll am Montag stattfinden.

Nach Informationen der spanischen Sportzeitung "Marca" überweisen die Mainzer rund zehn Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen an Espanyol. 32 Spiele absolvierte der spanische U21-Nationalspieler in der vergangenen Saison in La Liga. (hba)