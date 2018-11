Unter dem Titel "Die erste Elf" hat das Deutsche Fußballmuseum über die ultimative Mannschaft abstimmen lassen. Neun Weltmeister haben es in die Elf geschafft, nur Uwe Seeler und Matthias Sammer war dieser Triumph in ihrer Karriere nicht vergönnt. Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Andreas Brehme, Paul Breitner, Günter Netzer, Lothar Matthäus, Helmut Rahn, Fritz Walter und Gerd Müller komplettieren die Mannschaft. Die meisten Stimmen bei den Trainern erhielt Sepp Herberger.

In einem ersten Schritt hatten Nutzer auf der Webseite des Deutschen Fußballmuseums bis zum 30. September ihre Vorschläge abgegeben, aus denen eine Vorauswahl aus 23 Spielern und drei Trainern ermittelt wurde. Dann wählte eine Experten-Jury aus dieser Liste die "erste Elf".

Gala im April 2019

"Wir haben in der Jury hart um jeden einzelnen Namen gerungen", sagte Museums-Direktor Manuel Neukirchner. "Am Ende ist es gelungen, die herausragenden Spieler-Generationen in dieser Gründungself zusammenzuführen."

In die Ruhmeshalle konnten nur deutsche Fußballer und Trainer gewählt werden, deren Karriere-Ende mindestens fünf Jahre zurückliegt. Die Hall of Fame wird Teil der Dauerausstellung im Fußballmuseum. Mit einer Gala im April 2019 soll die Aufnahme der Gründungsmitglieder gefeiert werden.

Im kommenden Jahr soll auch eine Top-Mannschaft der Frauen gewählt werden. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum des EM-Titels bei der Heim-Europameisterschaft.

Das SPON-Sportressort hatte sich schon vorab Gedanken über die beste Elf der vergangenen Jahrzehnte gemacht. Hier finden Sie unsere subjektive Auswahl der besten Mannschaft, in der auch die Weltmeister von 2014 berücksichtigt wurden.

Das ist die SPON-Auswahl: