AC Florenz gedenkt Davide Astoris "Gute Reise, Capitano"

Mit einer eindrucksvollen Choreografie haben sich die Spieler des AC Florenz und 47.000 Fans von ihrem verstorbenen Kapitän Davide Astori verabschiedet. Im ersten Heimspiel nach dem Tod des 31-Jährigen siegte der Klub in der Serie A 1:0 gegen Benevento Calcio.

"Es gibt Menschen, die sterben nicht. Gute Reise, Capitano", lautete eine von vielen Botschaften der berühmten Curva Fiesole an Astori, der eine Woche zuvor in Udine tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden war. In der Mitte des Spielfelds lag vor dem Anpfiff ein Banner mit Astoris Trikot mit der Rückennummer 13, welche die Fiorentina nie mehr vergeben wird. Dazu stand geschrieben: "Kapitän für immer."

Zudem verabschiedete sich das Team vor dem Anpfiff mit einem Plakat, auf dem "Ciao Davide" geschrieben stand, von ihrem langjährigen Spielführer, der mit 31 Jahren einem Herzversagen erlegen war und am vergangenen Donnerstag unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, hochrangiger Politiker sowie der italienischen Fußballprominenz beigesetzt worden war.

Eine Woche nach Astoris tragischem Tod trugen Tausende Anhänger des Klubs dessen Trikot, zudem wurden mit dem Anpfiff einige Hundert Luftballons in der Vereinsfarbe Violett gen Himmel geschickt. Hier sehen Sie die Fotos:

In Anlehnung an Astoris Rückennummer wurde das Spiel in der 13. Minute unterbrochen. Während der Schweigeminute gab es von Spielern, den Schiedsrichtern, Offiziellen und den Tifosi Applaus für den Capitano. Einigen AC-Profis und Trainer Stefano Pioli standen Tränen in den Augen, als die Fans zudem mit einer Choreografie "Davide 13" in den Vereins- und italienischen Nationalfarben auf die Tribüne zauberten.

"Meine Mannschaft weint, sie leidet. Davide war ihr Kapitän, ihr Ansprechpartner. Er fehlt mir jeden Tag mehr", hatte Pioli vor dem Spiel gesagt.