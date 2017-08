Umbau beim AC Mailand Der Diavolo kommt zurück

Er sitzt im Fond eines schwarzen Audi, als sie in Mailands Via Aldo Rossi - dem Milan-Hauptquartier - ankommen. Die Menschentraube an Fans lässt nur Schneckentempo zu. Das Fenster heruntergelassen, schüttelt er die vielen Hände, die sich zu ihm hineindrängen, lächelt smart in die Kameras, genießt das Bad in der Menge, die in Chören "Leo, Leo" ruft: Leonardo Bonucci ist da und die Milan-Fans schwelgen im rotschwarzen Freudentaumel. Es ist der 14. Juli, noch eine Woche zuvor schien dieser Wechsel undenkbar.

Nach sieben Jahren Juventus Turin überrascht es, wie intensiv sich der Innenverteidiger mit den ehemaligen Rivalen anfreundet und damit den Superdeal des Serie-A-Sommers vollzieht. Der Transfer ging zudem bemerkenswert schnell über die Bühne: Der 30-Jährige wechselte für 42 Millionen Euro binnen Wochenfrist zur AC Milan, was darauf hinweist, dass Bonuccis Weggang nicht aus heiterem Himmel kam. Man hat sich zwar respektvoll getrennt, aber es ist klar, dass seit Längerem Differenzen mit Trainer Massimiliano Allegri bestanden.

"Um 100 Prozent zu geben, muss ich mich wichtig fühlen, was bei Juventus nur noch von Zeit zu Zeit passierte", verriet er der "Gazzetta dello Sport". Im Champions-League-Achtelfinale zwischen Porto und Juventus saß Bonucci im Februar auf der "Straftribüne" auf einem Hocker in der Ecke, während die Vereinsführung neben ihm von weichen Sesseln aus zuschaute. Obwohl er im Kader stand, ließ Allegri Bonucci aus disziplinarischen Gründen draußen, weil es fünf Tage zuvor bei einem Ligaspiel ein Wortgefecht zwischen den beiden gegeben hatte. "Es sieht so aus, als ob das das Eklatanteste gewesen sei, aber in Wirklichkeit war es nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat."

Oder den Fußballer zum Überlaufen ins Lager des Rivalen.

La solitudine di Bonucci Punito guarda la partita su uno sgabello Le immagini https://t.co/6XDYLFAuRk pic.twitter.com/eWqoACXGFB — Corriere della Sera (@Corriere) 22. Februar 2017

Berlusconi hat nicht mehr investiert

Der FC Chelsea war heiß auf ihn, aber Bonucci wollte in Bella Italia bleiben, da kam das Angebot der AC Milan gerade recht. Milan braucht einen Führungsspieler wie ihn. 2007 haben die Rossoneri (die "Rot-Schwarzen") zuletzt die Champions League mit einem Traumteam gewonnen, in den vergangenen drei Jahren gab es keine einzige Teilnahme an einem der europäischen Wettbewerbe. Jetzt riecht die Luft wieder europäisch. Verein und Fans reiten auf einer Welle aus Optimismus und hoffen, endlich wieder an den Glanz der Vergangenheit anzuknüpfen. Vor 66.000 Zuschauern in einem fast vollen San Siro hat sich Milan Anfang August in die Playoffs für die Gruppenphase der Europa League gespielt.

Für Silvio Berlusconi war der Fußballklub in den vergangenen Jahren nicht mehr politisch instrumentalisierbar, deshalb wurde nicht mehr investiert. Fehlende Investitionen lassen sich in Italien durch Jungspieler selten auffangen, denn das ist etwas, das sich dort höchst schwierig gestaltet. Nachwuchs gibt es, aber der Einsatz ist mitunter brisant, da der Erfolgsdruck deutlich höher ist als hierzulande. Die Presse ist gnadenlos, und wütende Ultras können ihrem Unmut schon einmal Luft machen, indem sie ein Stadion demolieren oder gar Anschläge in der Stadt verantworten, wie bei Atalanta gegen Inter im Januar 2016. Da vermeidet ein Verein lieber Experimente und setzt auf Erfahrung. Oder einen Neuanfang - sei es durch einen erzwungenen Abstieg wie Juventus 2006 - oder einen Verkauf.

Neuer Chef, neues Geld

14. April 2017: Der Chinese Yonghong Li ist neuer Präsident von AC Milan. Drei Monate später ist Milans Fundament ein völlig anderes. Für rund 190 Millionen Euro wurden neue Spieler geholt, aber nicht nur deshalb schätzt ihn die schwarz-rote Welt. Auch im Management gab es kluge Auswechslungen: Neuer Geschäftsführer ist Marco Fassone - und er agiert schnell und transparent, ohne heimliche Abendessen in Hinterzimmern nach Art Adriano Gallianis. An die Seite des Wirtschaftsexperten Fassone wurde Massimiliano Mirabelli als sportlicher Leiter verpflichtet. Auch Mirabelli agiert schnell und geradlinig. Die beiden kennen sich von Inter, dort hat das Topteam der Teppichetage bereits zwischen 2012 und 2015 entschlossen und harmonisch zusammengearbeitet.

Mancher fragt sich, woher das Geld kommt. Der neue Präsident habe einen Kredit in Höhe von 303 Millionen Euro beim Elliott-Fond aufgenommen, den er in 18 Monaten zurückzahlen müsse. Die Transfers von Bonucci und Lucas Biglia wackelten für einen Nachmittag. Wem das Zweifel oder Furcht bereite, dem seien sie in der Hoffnung auf Scudetto und Europa im Keim erstickt. Trainer Vincenzo Montella blieb und durfte bei der Wahl der Neuzugänge mitsprechen. Der neue Kader gibt ihm vielversprechende Möglichkeiten an die Hand. Mit Bonucci kann Montella eine Dreierkette in der Verteidigung aufstellen, das berlusconische Dogma der Viererkette ist überwunden. Auch hier kann sich Milan also modernisieren.

Bonucci ist der elfte Spieler, der das Trikot aller drei großen Traditionsklubs Inter, Juve und Milan getragen hat. Zuletzt war das Andrea Pirlo. Der Mittelfeldzauberer, heute beim New York City FC, verriet "La Repubblica", dass "Bonucci großes Charisma, Persönlichkeit und internationale Erfahrung bei Milan einbringen und Juventus sein technisches Können fehlen wird". Als Pirlo Milan 2011 verließ, begann der Abstieg der Rossoneri. Jetzt beginnt für die Mailänder ein neuer Zyklus, mit Bonucci und neuer Mannschaft.

Der Diavolo (der "Teufel") - ein weiterer Milan-Spitzname - ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Die Rivalen dürfen zittern.