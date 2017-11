Italienischer Fußball Milan trennt sich von Trainer Montella

Die AC Mailand hat sich von Trainer Vincenzo Montella getrennt. Nach dem torlosen Remis gegen den FC Turin in der Serie A wird künftig Gennaro Gattuso die Mannschaft trainieren, teilten die Mailänder mit.

Der 18-fache italienische Meister hatte im Sommer elf neue Spieler verpflichtet und mehr als 200 Millionen Euro investiert. Die Einkaufstour der neuen Eigentümer aus China brachte bisher nicht den gewünschten Erfolg: Aktuell steht Milan auf Platz sieben der Tabelle - mit 18 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Neapel und nur geringen Chancen auf einen Platz in der Europa League.

Gattuso wurde 2006 mit Italien Weltmeister und spielte selbst bei Milan. Als Trainer verzeichnete der 39-Jährige bisher den Aufstieg mit Pisa in die zweite italienische Liga als größten Erfolg. 2013 begann seine Trainerkarriere als Spielertrainer beim FC Sion, es folgten Stationen in Palermo, bei OFI Kreta und in Pisa. Zuletzt trainierte Gattuso die U19 in Mailand.