Hakan Calhanoglu soll nach eineinhalb Jahren in der italienischen Serie A vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen. RB Leipzig sei noch im Winter an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert, berichtet die "Gazzetta dello Sport". Calhanoglu war im Sommer 2017 von Bayer Leverkusen zur AC Milan gewechselt - und kam in dieser Saison zu 16 Einsätzen für den Mailänder Klub.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll Calhanoglu den Langzeitverletzten Emil Forsberg in Leipzig ersetzen. Der Schwede fällt seit Oktober mit Leistenproblemen aus und hatte sich in Österreich von einem Spezialisten behandeln lassen. Weil Forsberg auch zum Rückrundenstart fehlen werde, soll sich Ralf Rangnick nach Alternativen auf dem Transfermarkt umgeschaut haben.

Bei Milan ist Calhanoglu Stammspieler, die Mannschaft von Trainer und Ex-Profi Gennaro Gattuso bleibt in dieser Saison aber hinter den Erwartungen zurück. Trotz Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe ist Milan seit vier Spielen ohne Torerfolg. Zuletzt spielten sie beim Tabellenvorletzten Frosinone unentschieden.

Als möglichen Nachfolger für Calhanoglu bei Milan brachte die "Gazzetta dello Sport" Cesc Fàbregas ins Spiel. Der Spanier absolvierte in dieser Saison nur fünf Partien für den FC Chelsea in der Premier League.

Milan war nach der Übernahme des chinesischen Unternehmers Li Yonghong und großen Transferinvestitionen im Sommer 2017 in eine finanzielle Krise gerutscht. Yonghong musste den Verein im vergangenen Juli an den US-Hedgefonds Elliott weiterverkaufen. Erst im April 2017 hatte Yonghong die AC Milan vom früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi übernommen.

hba

Bayern-Verteidiger kündigt Abschied an

Rafinha hat seinen Abschied vom FC Bayern München nach der laufenden Saison angekündigt. "Mein Zyklus bei den Bayern geht dem Ende entgegen. Es gibt viele Dinge, die in den kommenden sechs Monaten passieren können, aber ich denke, es ist mein letztes Jahr", sagte der 33-Jährige dem brasilianischen Fernsehsender "SporTV".

RONALD WITTEK/EPA-EFE/REX Rafinha

Eine Rückkehr nach Brasilien sei für Rafinha zwar "eine Möglichkeit", jedoch habe es bisher noch keine konkreten Gespräche gegeben - "aus Respekt vor den Bayern." Laut "Kicker" soll es auch Interessenten aus der Chinese Super League geben. Rafinhas Vertrag beim Rekordmeister läuft am Saisonende aus.

Von 2005 bis 2010 lief der Rechtsverteidiger für den FC Schalke 04 in 153 Spielen auf, bevor er für eine Saison zum FC Genua in die italienische Serie A wechselte. Von dort kam er 2011 zum FC Bayern, für den er bisher 172 Partien bestritt.

mrk/dpa