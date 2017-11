Sunderlands katastrophale Heimbilanz 3 von 1800 Minuten

Wer absteigt, wird häufig für die kommende Saison als Kandidat für den Wiederaufstieg genannt. Das war auch beim AFC Sunderland der Fall, dem Premier-League-Absteiger der vergangenen Saison. Simon Grayson sollte den Klub wieder in die englische Top-Liga führen. Nun ist seine Mission krachend gescheitert, der 47-Jährige wurde nach gerade einmal 15 Saisonspielen freigestellt.

Die Bilanz des Trainers ist katastrophal: zehn Punkte, nur ein Sieg, aktuell steht Sunderland sogar in der zweiten englischen Liga auf einem Abstiegsplatz. Besonders schlecht ist die Ausbeute vor heimischer Kulisse: acht Spiele, kein Sieg, nur drei Punkte - Sunderland ist das schlechteste Heimteam der Liga.

Die Heimschwäche gab es allerdings schon vor der Zeit unter Trainer Grayson (damals noch unter Coach David Moyes). Im gesamten Jahr 2017 hat der Klub noch keine Ligapartie gewinnen können. Zuletzt durften Sunderland-Fans am 17. Dezember 2016 bei einem Heimspiel (1:0 gegen Watford) jubeln. Zudem lag der Klub nur drei Minuten (von möglichen 1800 Minuten bei 20 Heimspielen) in Führung. Wie katastrophal die Heimbilanz des Vereins ist, wird in dieser Übersicht zusammengefasst.

Sunderland at Home in 2017:



Games: 20

✅ Won: 0

Drawn: 8

❌ Lost: 12



⚽️ Scored: 13

Conceded: 38



⏱ Minutes Spent In The Lead: 3 pic.twitter.com/8fPWOAqfW9 — SPORF (@Sporf) 1. November 2017

Die nächste Chance auf einen Erfolg in einem Heimspiel bekommt der Klub am 18. November. Dann wartet der FC Millwall, der in dieser Spielzeit noch keine Auswärtspartie gewinnen konnte.