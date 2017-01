Afrika-Cup 2017 Diese Stars spielen gegen Aubameyang

Fans von Werder Bremen dürfen sich freuen, am 21. Januar empfängt ihr Team am letzten Spieltag der Hinrunde Borussia Dortmund (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Mit seinen Spitzenspielern ist der BVB natürlich immer ein reizvoller Gegner. Allerdings dürfen sich die Bremer Anhänger vor allem deshalb freuen, weil Dortmunds Top-Torjäger auf keinen Fall ein Tor gegen die wackelige Werder-Abwehr schießen wird. Pierre-Emerick Aubameyang, mit 16 Treffern in bisher 15 Partien der beste Angreifer der Liga, hat einen anderen Termin.

Vom 14. Januar bis zum 5. Februar findet in Gabun die Endrunde der Fußball-Afrikameisterschaft 2017 statt. Dortmunds Aubameyang soll die Gastgeber nicht nur zu einem Sieg im Eröffnungsspiel gegen Guinea-Bissau (17.00 Uhr in Libreville) schießen, sondern im Anschluss auch in die K.-o.-Runde.

Die großen Favoriten auf den Turniersieg sind die Gabuner allerdings nicht. Vor allem die Elfenbeinküste und Senegal werden hoch gehandelt, auch Algerien zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Wir sagen Ihnen, auf welche Spieler Sie neben Aubameyang in den drei Wochen des Afrika-Cups besonders achten sollten.