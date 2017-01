Afrika-Cup Ghana und Ägypten komplettieren Halbfinale

Der viermalige Titelträger Ghana und Rekordsieger Ägypten komplettieren das Halbfinale des Afrika-Cup in Gabun. Ghana, Finalist von 2015, besiegte die Demokratische Republik Kongo 2:1 (0:0) und sicherte sich den sechsten Halbfinal-Einzug in Folge.

Der siebenmalige Afrikameister Ägypten setzte sich in Port-Gentil kurz vor Schluss 1:0 (0:0) gegen Marokko durch und steht erstmals seit 2010 wieder unter den letzten Vier. Ägypten trifft am Mittwoch in Libreville auf Burkina Faso, Ghana am Donnerstag in Franceville auf den viermaligen Champion Kamerun (beide 20 Uhr).

Die Brüder Jordan (63. Minute) und Andre Ayew (78./Foulelfmeter) trafen für die "Black Stars", Paul-José Mpoku (68.) sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich. Kahraba (88.) erzielte den Siegtreffer für die Ägypter. Aziz Bouhaddouz vom FC St. Pauli stand bei Marokko in der Startelf und wurde in der 79. Minute ausgewechselt.