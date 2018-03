Eklat in den Niederlanden "Unnötig" - Ajax-Profi Younes verweigert Einwechslung

Amin Younes hat bei seinem Klub Ajax Amsterdam für einen Eklat gesorgt. Beim Spiel des niederländischen Tabellenzweiten gegen den SC Heerenveen (4:1) verweigerte der 24-Jährige kurz vor Schluss seine Einwechslung - weil er sie für "unnötig" hielt.

"Ich wollte Amin für seinen letzten Auftritt und die Trainingsarbeit belohnen, aber kurz vor dem Abpfiff empfand er es als nicht mehr unbedingt nötig", sagte Ajax-Coach Erik ten Hag dem Sender Fox Sports: "Natürlich bin ich der Chef und ich wollte auch, dass er reinkommt. Ich werde darüber noch mit ihm reden. Ich denke, dass er rein muss, wenn ich das will. Aber er fand es unnötig."

Irritation um Wechsel zu SSC Neapel

Ende Januar war Younes schon einmal in die Schlagzeilen geraten, als er kurz vor einem Wechsel zum italienischen Top-Klub SSC Neapel stand - dann aber doch bei Ajax blieb. In Amsterdam kam Younes seitdem in sieben Partien nur zu vier Kurzeinsätzen.

Nach Neapel soll Younes im Sommer ablösefrei wechseln. Verweigert der fünfmalige deutsche Nationalspieler den Transfer, droht ihm eine Klage. Neapel liegt nach eigenen Angaben ein von Younes unterzeichneter Vertrag vor. "Sollte Younes andere Wege beschreiten, wird er dafür auf finanzieller Ebene die Verantwortung übernehmen müssen", hatte Neapels Rechtsanwalt Mattia Grassani der "Gazzetta dello Sport" gesagt.