Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam Zufall ist logisch

Der große Johan Cruyff war nicht nur ein alle anderen überragender Fußballer, er hat der Menschheit darüber hinaus auch eine ganze Reihe von Merksätzen hinterlassen, die in den Niederlanden längst Sprichwörter geworden sind. Cruyff hat diese Sätze erfunden, und da man bei den meisten von ihnen nicht genau wusste, was er damit eigentlich sagen wollte, hat man sie und ihren Erfinder vorsichtshalber in den Rang des Philosophischen erhoben.

Einer dieser Cruyff-Sätze lautet: "Toeval is logisch", also: Zufall ist logisch. Anders gesagt: Zufälle sind alles andere als zufällig sind. So gesehen ist es ganz im Sinne des großen Meisters kein Zufall, dass Ajax Amsterdam sein Endspiel um die Krone der Europa League gegen Manchester United am 24. Mai austrägt (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Es ist für den Traditionsklub die Chance auf den ersten europäischen Titel seit 22 Jahren, seit Ajax die Champions League im Wiener Praterstadion 1:0 gegen die AC Mailand gewann, und zwar war dies, man ahnt es, am 24. Mai des Jahrs 1995.

Es gibt ein wunderbares Video, das den Triumph der damaligen Mannschaft zeigt, unterlegt ist es mit dem Song "Vienna" von Ultravox, und für jeden, der ein fußballromantisches Herz hat, sind diese 5:03 Minuten ein Fest, een feestje. Ajax Amsterdam schickte damals ein extrem junges Team auf den Platz, nur zwei Spieler in der ersten Elf waren älter als 25 Jahre, der Kapitän Danny Blind und sein Abwehrkollege Frank Rijkaard.

Ein Team aus 19- und 22-Jährigen holte den Henkelpott

Links wirbelte mit Marc Overmars ein 22-Jähriger, im Mittelfeld grätschte der ebenfalls 22-jährige Edgar Davids, neben und vor ihm zog der Teenie Clarence Seedorf die Fäden, in der Offensive suchte der 19-jährige Nwankwo Kanu die Lücken in der italienischen Abwehr. Ihm gegenüber standen mit Franco Baresi, Paolo Maldini, Billy Costacurta und Marcel Desailly die abgezocktesten Defensivspieler der Welt, eigentlich gab es da kein Durchkommen.

Aber als das Spiel nach 70 Minuten immer noch torlos geblieben war, zog Trainer Louis van Gaal seinen Joker: Noch ein blutjunger Kerl. Patrick Kluivert war gerade 18 Jahre jung, und er machte das Siegtor. Danny Blind hielt danach den Pott in den Wiener Maihimmel, den schönsten Maihimmel der Welt.

Overmars ist heute Sportdirektor bei Ajax, sein damaliger Torwartkollege, der Lulatsch Edwin van der Sar, arbeitet als Marketingdirektor des Vereins. Und die Mannschaft, die am Abend versucht, Europa-League-Sieger zu werden, hat in der voraussichtlichen Startelf mit dem Dänen Lasse Schöne nur einen Spieler, der älter als 25 Jahre alt ist. Stattdessen steht der 17-jährige Matthijs de Ligt im Abwehrzentrum, vorn soll der 19-jährige Kaspar Dolberg die Lücken in der United-Abwehr suchen, ihm zur Seite steht der 21-jährige Bertrand Traoré. Die Mannschaft vom 24. Mai 2017 ist vermutlich das jüngste Ajax-Team in einem wichtigen Europacupspiel seit dem 24. Mai 1995.

Ajax hat sich immer sehr viel auf den Nachwuchs zugutegehalten. Eigengewächse heranzuziehen, das war über Jahrzehnte die Kernkompetenz des Klubs. Letztlich schon seit den späten sechziger Jahren, als der General Rinus Michels begann, die größte aller Ajax-Mannschaften zu formen, als Johan Cruyff den Fußball noch einmal neu erfand, mit seinen stets unter Wert gewürdigten Sidekicks Sjaak Swart und Piet Keizer im Sturm, mit seinem Adjutanten Johan Neeskens, mit diesen lässigen Typen Johnny Rep und Ruud Krol, mit dem in Wanne-Eickel geborenen Torwart Heinz Stuy und dem deutschen Abwehrstrategen Horst Blankenburg. Der alle Titel gewann, die es zu gewinnen gab, aber nicht ein einziges Länderspiel für Deutschland absolvieren konnte, weil es da einen Franz Beckenbauer auf der Position gab.

Alle 20 Jahre eine große Mannschaft

Dreimal in Folge gewann Ajax den Europapokal der Landesmeister, auf dem Weg dorthin wurden die Bayern mit eben jenem Beckenbauer mal 4:0 abgefertigt, so wie sie 20 Jahre später von Van Gaals Team 5:2 an die Wand gespielt wurden.

Immer wieder hat Ajax große, ganz große Spieler gehabt, von Dennis Bergkamp bis Marco van Basten, von Zlatan Ibrahimovic bis Luis Suárez, von Wesley Sneijder bis Jesper Olsen, aber nur alle 20 Jahre, so scheint es, kommt eine Mannschaft dabei heraus, die das Zeug hat, etwas Großes zu leisten.

Am Abend geht es in der Stockholmer Vorstadt Solna gegen Manchester United, noch so ein Dickschiff der Fußball-Tradition, um den großen Titel. Einer der Hoffnungsträger von Ajax ist der gerade 18 Jahre alt gewordene Justin Kluivert. Sein Vater Patrick war 1995 genauso jung, als er die Amsterdamer zum Titel schoss. Und auf der Gegenseite, bei United, steht Daley Blind im Aufgebot, ein Ajacied, ein Amsterdamer Junge, er war gerade fünf Jahre alt, als sein Papa in Wien den Pokal in den Himmel stemmte. Einer von den Söhnen wird am Abend siegen. Toeval is logisch.