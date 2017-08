Ajax nicht im Europacup Blamage total

In der Saison 1964/1965 belegte Ajax Amsterdam den 13. Platz der Tabelle in der niederländischen Ehrendivision. Fortuna Sittard, Heracles Almelo, der SC Telstar und die GO Ahead Eagles - all diese Klubs, über die Ajax später nur gelacht hat, waren vor den Amsterdamern gelandet. Es war die erste Spielzeit eines dünnen, langen 17-jährigen Kerls, der Johan Cruyff hieß.

Bei Ajax stand fest: So konnte es nicht weitergehen, also wurde 1965 ein neuer Trainer engagiert namens Rinus Michels, und die große Zeit des Ajax-Fußballs begann, die Ära des berühmten Voetbal totaal. Seit diesem Jahr 1965 hat sich der Klub sportlich jedes Mal für den Europapokal qualifiziert, 1990 musste er wegen einer Sperre einmal aussetzen, obwohl das Team Meister geworden war. 50 Jahre Europapokal - bis zur Saison 2017/2018.

Durch die 2:3-Niederlage bei Rosenborg Trondheim in der Europa-League-Qualifikation verpasst das Team die Teilnahme am internationalen Geschäft, vorher war man schon in der Champions-League-Qualifikation an OGC Nizza gescheitert. Eine Pleite, die man wohl historisch nennen darf. Die niederländischen Zeitungen sind randvoll mit dem Wort "Blamage".

Dabei schien noch vier Monate vorher alles gut zu werden für den Verein. Ajax stürmte dank begeisternder Heim-Auftritte bis ins Europa-League-Endspiel, schaltete unter anderem Schalke 04 dabei aus und unterlag erst im Finale, weil der Gegner Manchester United und dessen Trainer José Mourinho eine Nummer zu clever für die jungen Niederländer waren. Dennoch: Das Team hatte glänzende Aussichten. Dass man in der Meisterschaft dem ungeliebten Erzrivalen Feyenoord Rotterdam den Vortritt lassen musste, war allerdings damals schon mehr als ein Schönheitsfehler.

Berater und Großklubs standen auf der Matte

Im Sommer passierte dann das, was im Fußball eben so passiert. Erfolgreiche junge Teams wecken Begehrlichkeit, und Ajax war ein erfolgreiches junges Team, neben dem AS Monaco und RB Leipzig wohl die heißeste Nummer in Europa. Also standen die Berater und Großklubs ab Frühjahr in Amsterdam auf der Matte, und was sie in Monaco nicht wegkaufen konnten, weil andere schneller waren und was in Leipzig nicht ging, weil dort selbst genug dickes Geld sitzt, wurde eben in Amsterdam akquiriert.

Himmelsstürmer Bertrand Traoré kehrte zum FC Chelsea zurück, von dem er ausgeliehen war, Kapitän Davy Klaassen wurde für 27 Millionen Euro vom FC Everton verpflichtet, Tottenham gab 40 Millionen Euro für Innenverteidiger Davinson Sanchez aus, die Abwehrkollegen Jairo Riedewald und Kenny Tete zog es zu Crystal Palace und Olympique Lyon.

Im Gegenzug kehrte Klaas-Jan Huntelaar nach seinen Jahren in Madrid und auf Schalke zu seinem Heimatverein zurück, aber Huntelaar ist mittlerweile 34 Jahre alt, er ist auf der Ehrenrunde seiner Karriere, auch bei Ajax eher Ergänzungsspieler - und ein Symbol für eine misslungene Transferpolitik.

Dazu kam der Schicksalsschlag, als Jungprofi Abdelhak Nouri in der Saisonvorbereitung beim Testspiel gegen Werder Bremen mit Herzproblemen auf dem Platz zusammenbrach, das Bewusstsein verlor und schwere Hirnschäden erlitt. Das hat den gesamten Verein zutiefst schockiert. Unbelastet kann seitdem bei Ajax keiner spielen. Auch das sollte man nicht vergessen, wenn man Ajax in dieser frühen Phase der Saison sportlich aburteilt.

Trainer konnte Versuchung nicht widerstehen

Der Abgang der Spieler wog schwer, noch schwerer aber der des Trainers. Peter Bosz konnte den Verlockungen von Borussia Dortmund nicht widerstehen. Bosz war erst ein Jahr bei Ajax gewesen, er weckte bei den Fans die Illusion, dass in Amsterdam etwas Größeres entstehen könnte, aber sein Abgang war auch ein deutliches Signal an die Spieler, dass es wohl nur ein kurzer Frühling war. Als Bosz ging, fiel den Hardcore-Ajax-Anhängern dann auch plötzlich wieder ein, dass Bosz ohnehin ein alter Feyenoord-Mann war. So einer hat keine Ajax-Seele.

Die zumindest bringt der Nachfolger mit, es fragt sich nur, was sonst noch. Marcel Keizer trägt einen großen Ajax-Namen, sein Onkel Piet ist eine Legende in Amsterdam. Alle reden immer von Cruyff, doch Piet Keizer war für den Aufstieg des Teams zur europäischen Spitze genauso wichtig. Sein Neffe Marcel hat bisher Telstar, den SC Cambuur und den FC Emmen trainiert, den Beweis, dass er auch bei einem Verein wie Ajax reüssiert, muss er erst noch liefern.

Beide, Cruyff und Piet Keizer, sind schon verstorben, beide viel zu früh. Aber zumindest müssen sie jetzt den Niedergang ihres Vereins nicht mehr miterleben.