Als das Fest eigentlich schon vorbei war und alle Ajax-Spieler zum wiederholten Mal in der Kabine verschwanden, kam noch einmal ihr Partykönig auf den Rasen des Estadio Santiago Bernabéu. Klaas-Jan Huntelaar, 35, kennt die Örtlichkeit ganz gut, auch für Real Madrid spielte er mal während seiner langen Karriere, die er nun dort ausklingen lässt, wo er einst groß rauskam. Eine halbe Stunde nach Spielschluss schmiss er sich bäuchlings vor die Gästekurve und wedelte immer wieder mit einem getauschten Real-Trikot. Olé. Halb Tulpenstar, halb Torero - und völlig losgelöst. Wie dieses Ajax, das zuvor die Fußballwelt aus den Angeln gehoben hatte.

Getty Images Klaas-Jan Huntelaar

Für einen denkwürdigen Abend stellte es die Gesetze des Fußball-Kapitalismus auf den Kopf. Das Gehalt von Real-Star Gareth Bale reiche bei ihm für das halbe Budget, hatte Sportdirektor Marc Overmars vor der Partie errechnet. Doch nun hieß es: Real 1, Ajax 4.

Und zwar nicht wegen ein paar glücklichen Situationen, sondern dank einer Darbietung ohne Komplexe, voller Überschwang und Fantasie, verewigt in der atemberaubenden Pirouette von Dusan Tadic auf dem Weg zum 0:2. Eine Vorstellung, vergleichbar mit den Auftritten der letzten Ajax-Europapokalsieger von 1995, der ähnlich jungen Mannschaft von Louis van Gaal. Mit gutem Ajax-Fußball ist es wie mit so vielen Dingen im Leben: Erst wenn etwas wieder da ist, weiß man, wie sehr es gefehlt hat.

Das Spiel war eine Stunde vorbei, immer noch hörte man die Ajax-Fans singen, als Trainer Erik ten Hag zusammenfasste, was dieser fulminante Viertelfinaleinzug gegen den Titelverteidiger bedeutete. "Ein Zertifikat für die Philosophie des holländischen Fußballs und konkret von Ajax", sagte ten Hag. "Dieser Klub hat in seiner Geschichte viele Titel erreicht, aber das Umfeld des Fußballs hat sich verändert, es ist viel mehr Geld im Spiel, das macht es für ein kleines Land wie unseres immer schwerer."

Seit 2007 hatte keine niederländische Mannschaft mehr im Champions-League-Viertelfinale gestanden, seit 2003 nicht mehr Ajax mit seinem typischen Angriffsstil, der auch nach dem unglücklichen 1:2 im Hinspiel nicht verhandelt wurde. "Jetzt wollen wir noch mehr", sagte ten Hag. "Und wir werden es mit Wagemut versuchen."

Sensation im Bernabéu Die Spieler von Ajax Amsterdam feierten ihren Sensationssieg wie einen Titelgewinn. Die Niederländer nahmen Real Madrid im heimischen Estadio Santiago Bernabéu regelrecht auseinander, setzten sich hochverdient mit 4:1 (2:0) durch und warfen den Titelverteidiger damit aus der Champions League. Das Spiel hätte aus Sicht der Gäste kaum besser beginnen können. Schon in der siebten Minute bediente Dusan Tadic (r.) nach einem Konter Hakim Ziyech, der Ajax früh in Führung brachte. In Abwesenheit des gesperrten Sergio Ramos, der die Partie aus einer Loge verfolgte, war Reals Verteidigung vor allem in der ersten Hälfte praktisch nicht existent. Der Kapitän und Abwehrchef hatte eingeräumt, dass er sich im Hinspiel absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hatte, um das vermeintlich leichte Rückspiel gesperrt zu verpassen. Die Rechnung ging nicht auf. Schon in der 18. Minute erhöhte David Neres auf 2:0 für Ajax. Wieder kam die Vorarbeit vom überragenden Tadic. Damit hatten die Gäste die zwei Heim-Gegentore aus dem Hinspiel schon früh ausgeglichen. So schnell war Real zu Hause in der Champions League noch nie 0:2 in Rückstand geraten. Zu allem Überfluss verletzten sich bei Real schon in der ersten Hälfte gleich zwei Offensivkräfte. Nach Lucas Vázquez (29. Minute) musste auch der formstärkste Stürmer der Madrilenen, Vinícius Júnior (Foto), bereits in der 35. Minute ausgewechselt werden. Auch Toni Kroos erwischte einen schwarzen Tag. In den ersten 45 Minuten leistete er sich zehn Ballverluste - die meisten aller Real-Spieler. Unter anderem leitete er so den Gegentreffer zum 0:1 ein. Auch nach der Pause wurde es für Real nicht besser. In der 62. Minute musste Thibaut Courtois den Ball erneut aus dem Netz holen. Nach zwei Vorlagen erzielte Tadic den dritten Treffer selbst. Und wie! Aus 16 Metern schoss er den Ball unhaltbar in den linken Winkel. Es war bereits sein sechstes Tor in der laufenden Champions-League-Saison. Bis er jubeln durfte, musste Tadic allerdings ein paar Minuten warten. Der deutsche Schiedsrichter Dr. Felix Brych beriet sich lange mit seinem Assistenten, weil der Ball vor dem Angriff, der zum Tor führte, möglicherweise im Seitenaus gewesen war. Da sich die Szene durch die Fernsehbilder nicht eindeutig auflösen ließ, blieb Brych bei seiner ersten Entscheidung und gab den Treffer. Real schöpfte noch einmal kurz Hoffnung, als Marco Asensio in der 70. Minute auf 1:3 verkürzte. Allerdings hätten die Königlichen noch zwei weitere Tore benötigt, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Doch die Hoffnung auf den Einzug in die nächste Runde währte nur kurz. Schon zwei Minuten später schlug der Ball erneut im Real-Tor ein. Lasse Schöne düpierte Courtois mit einem direkt verwandelten Freistoß vom linken Flügel ins lange Eck. Als die Partie schon lange entschieden war, setzte Real-Verteidiger Nacho den unrühmlichen Schlusspunkt. Nach einem Foul an Donny van de Beek holte er sich zunächst die Gelbe Karte ab und flog direkt im Anschluss mit Gelb-Rot vom Platz. Einen Unterschied machte das natürlich nicht mehr. Real Madrid ist nach zuletzt drei Champions-League-Siegen in Folge schon im Achtelfinale ausgeschieden. Das war den Königlichen zuletzt in der Saison 2009/2010 passiert. Zudem ist es erst das zweite Mal in der Vereinsgeschichte, dass sich Real nach einem Auswärtssieg im Hinspiel durch einen Rückspielniederlage im heimischen Santiago Bernabéu doch noch aus einem europäischen Wettbewerb verabschiedet.

Bevor die Mannschaft im Sommer wohl auseinandergekauft wird - Spielmacher Frenkie de Jong hat schon beim FC Barcelona unterschrieben -, könnte es noch andere Favoriten erwischen. Gegen ein alterndes und ausgelaugtes Real war Ajax "in beiden Spielen besser", wie Toni Kroos unumwunden zugab. Der Nationalspieler wirkte aufgeräumt und suchte nicht nach Ausreden: "Viele Spieler waren nicht auf ihrem Niveau, ich zuvorderst." Kroos hatte durch einen Ballverlust das 0:1 eingeleitet. Davor und danach verbaselten die Madrilenen aber wie schon bei den jüngsten Pleiten gegen Barcelona im nationalen Pokal und bei der letzten Meisterschaftschance auch etliche Torchancen. Nun geht es nur noch um die Qualifikation für die nächste Champions League, ein tiefgreifender Umbruch steht an.

Ohne Ramos wirkte Reals Abwehr verlassen

Eine große Ära ist vorbei: drei Champions-League-Siege in Serie, wo keine andere Mannschaft zuvor den wichtigsten Klubpokal im heutigen Format auch nur einmal verteidigt hatte. Die Ära - man weiß es jetzt noch besser als je zuvor - des Cristiano Ronaldo. Ohne ihn offenbarte Real nicht nur die Schwächen, die es bei allen Erfolgen immer gehabt hatte. Es war nun aber keiner mehr da, sie zu überdecken.

REUTERS Sergio Ramos

Gegen Ajax fehlte mit Sergio Ramos ein zweiter Held der vergangenen Jahre, was die Ajax-Fans zu einem Gassenhauer inspirierte: "Ramos bedankt". Danke, Ramos. Der Real-Kapitän wird eines Tages vielleicht eine vernünftige Erklärung für seine im Hinspiel absichtlich forcierte Gelbsperre anbieten können. Womöglich ja schon in dem Dokumentarfilm, den er Amazon gerade über sich drehen lässt - und für den er am Dienstagabend in seiner Stadionloge SR4 posierte, während sich unten auf dem Rasen die von ihm verlassene Abwehr blamierte.

Fürs erste bleibt seine Gelbe Karte von Amsterdam ein Mahnmal für verirrtes Selbstvertrauen. Denn wer das Spiel richtig verstanden hatte, musste Ajax zwangsläufig eine Chance für das Rückspiel zubilligen. Ramos tat es nicht, in diesem Moment begann die Wende von Madrid.

Ten Hag war sich ihr so sicher, dass er sie schon einen Tag vor dem Rückspiel ankündigte. "Ramos' Ausfall ist eine offene Wunde für Real, sie werden das spüren." Genau so ist es nun gekommen. Hybris und Nemesis. Wie jede große Mannschaft ging dieses Real Madrid nicht zuletzt am eigenen Größenwahn zugrunde.

Real Madrid - Ajax Amsterdam 1:4 (0:2)

0:1 Ziyech (7.)

0:2 Neres (18.)

0:3 Tadic (62.)

1:3 Asensio (70.)

1:4 Schöne (72.)

Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Varane, Reguilon - Casemiro (87. Valverde) - Kroos, Modric - Lucas Vázquez (29. Bale), Benzema, Vinícius Júnior (35. Asensio)

Amsterdam: Onana - Mazraoui (80. Veltman), de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne (74. de Wit) - van de Beek, de Jong - Ziyech, Tadic, Neres (73. Dolberg)

Schiedsrichter: Brych (Deutschland)

Gelb-Rote Karte: Nacho wegen unsportlichen Verhaltens (90.+3)

Gelbe Karten: Carvajal - Mazraoui (3)

Zuschauer: 77.013