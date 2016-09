Platini-Nachfolger Slowene Ceferin ist neuer Uefa-Präsident

Der Slowene Aleksander Ceferin ist zum neuen Präsidenten der Europäischen Fußball-Union gewählt worden. Der 48-Jährige setzte sich beim außerordentlichen Uefa-Kongress in Athen mit 42:13 Stimmen gegen den Niederländer Michael van Praag durch und wird damit Nachfolger des gesperrten Michel Platini.

Ceferins Wahl war erwartet worden, viele einflussreiche Verbände hatten seine Bewerbung unterstützt, darunter Frankreich, Portugal sowie viele osteuropäische Länder. Auch der Deutsche Fußball-Bund um Präsident Reinhard Grindel hatte sich für Ceferin ausgesprochen. Dieser hatte einen kometenhaften Aufstieg in der Funktionärswelt hingelegt und gilt als Vertreter der alten Seilschaften.

Ceferin wurde jedoch nur bis zum Frühjahr 2019 gewählt. Dann hätte das Mandat des wegen Ethikvergehen gesperrten Platini geendet. In Ceferins verkürzter Amtszeit wird auch die EM-Gastgeberrolle 2024 bestimmt, um die sich der DFB bewerben will.

In einer Rede deutete Ceferin einen Vier-Punkte-Plan an, der unter anderem die Diskussion über Mandatsbeschränkungen und die Einführung einer Compliance-Abteilung vorsieht. Kritik an fehlender Erfahrung im Funktionärsbusiness wies er zurück. "Ich bin kein Showman, keine Egomane und kein Mann unhaltbarer Versprechen", sagte er.

Vor der Wahl hatte der eigentlich von Fußball- und Uefa-Veranstaltungen ausgeschlossene Platini doch noch einmal vor dem Plenum reden dürfen. Er zeigte sich dabei weiter keiner Schuld bewusst und wurde von den Delegierten nach seiner achtminütigen Rede mit freundlichem Applaus verabschiedet.