Krise bei Alemannia Aachen Klub gegen Fans

Noch am vergangenen Sonntag war Thomas Wenge bestens gelaunt. 2:1 gewann seine geliebte Alemannia aus Aachen, obwohl sie bis in die Schlussphase zurückgelegen hatte, und das auswärts beim Tabellenführer Viktoria Köln. Was gibt es Schöneres für einen Fußballfan, der die Geschicke seines Vereins seit fast 40 Jahren verfolgt?

Nicht mal 48 Stunden später war es wieder vorbei mit der guten Laune. Am Dienstagmorgen gab die Alemannia bekannt, "schweren Herzens" einen Insolvenzantrag gestellt zu haben. Zum zweiten Mal nach 2012, damals hatte sich der Klub am Stadionneubau verhoben. Und als wäre das nicht schon traurig genug, findet sich in der Stellungnahme ein Satz, der den Puls von Wenge noch weiter in die Höhe treibt: Schuld an der Insolvenz des Viertligisten hätten auch die Fans und deren "ablehnende Haltung" gegenüber einer Investorengruppe, die den Verein sanieren wollte.

Wenge, 49, braucht einige Sekunden, bis er darauf die richtigen Worte findet. Er will jetzt nichts Falsches sagen. Er ist ja nicht nur Vorsitzender der Fan-IG, des Dachverbands aller Alemannia-Fans, er ist auch Lehrer an einer Gesamtschule in der Region. Die Fans hätten sich "wahnsinnig darüber aufgeregt, mehr als über die Insolvenz selber", sagt er schließlich, "niemand hat für das Nachtreten des Präsidiums Verständnis." Also setzte die Fan-IG ein Schreiben auf. In dem heißt es, die Anschuldigung sei "an den Haaren herbeigezogen und entbehrt jeder Grundlage". Wenge und die Fans fordern eine Entschuldigung des Vereins.

"Alemannia verkauft man nicht"

Die kommt aber nicht. Auch nicht bei der Pressekonferenz am Donnerstag mit Insolvenzverwalter Christoph Niering. Wenge ist im Saal, als Wolfgang Hammer versucht, die Aussage zu entschärfen, das aber nicht wirklich schafft. Es sei nur um die "Hardcore-Fans" gegangen, sagt der Spediteur, der zum zurückgetretenen Aufsichtsrat gehört. Genauer wird Hammer nicht. Auch auf SPIEGEL-Nachfrage will er sich nicht dazu äußern.

Dass der Großteil der Alemannia-Fans in der Tat gegen die Investorengruppe ist, die kurz vor Weihnachten ihr Konzept vorstellte, ist kein Geheimnis. Immer wieder sind im Stadion Transparente mit Sprüchen wie "Investor verhindern" oder "Alemannia verkauft man nicht" zu lesen. Die Debatte ist keine neue, bei zahlreichen Vereinen, unter Vorständen und Fans wird sie geführt. Die einen wollen mit dem Geld von außen (wieder) nach oben kommen, andere wollen unabhängig bleiben und nur das Geld ausgeben, das der Verein selbst erwirtschaftet.

Alemannia-Fan Wenge sieht das Thema differenziert. Er ist kein Ideologe und nicht wie die Ultras generell gegen externe Geldgeber. Er würde sich schon freuen, wenn der ehemalige Erstligist, der 2004 im DFB-Pokal-Finale gegen Werder Bremen stand, mit frischem Geld nach oben käme. Nur das angedachte Konstrukt gefällt ihm nicht.

Angst vor Abhängigkeit

Hinter der Gruppe stehen Michael Kölmel (der seit Jahrzehnten in abgestürzte Traditionsklubs investiert, auch bereits bei der Alemannia), der österreichische Unternehmer Florian Meise und Wolfgang Holzhäuser, Ex-Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Das Trio möchte dem Stammverein 49 Prozent der Spielbetriebs-GmbH abkaufen, sollte die 50+1-Regel allerdings fallen, hätte es automatisch das Recht, für einen jetzt bereits festgelegten Preis bis zu 80 Prozent der Anteile zu übernehmen. "Ohne dass dafür nochmal ein neuer Beschluss der Mitglieder gefasst werden muss", sagt Wenge, der das ablehnt: "Wir wären komplett abhängig und würden in eine völlig ungewisse Zukunft gehen."

Die 50+1-Regel Eine Klausel in der Satzung des DFB soll die Übernahme von Fußballklubs durch Investoren verhindern. Sie schreibt vor, dass Kapitalgesellschaften zwar Lizenzen für die Erste und Zweite Bundesliga erwerben können.

Das geht aber nur, wenn Vereine die Mehrheit an diesen Kapitalgesellschaften halten.

Mehrheit wird definiert als 50 Prozent der Stimmrechte zuzüglich einer Stimme. So erklärt sich die verbreitete Bezeichnung 50+1-Regel.

Investoren, die sich seit mehr als 20 Jahren bei einem Verein engagieren, dürfen eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel beantragen. So gehören Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg mehrheitlich Konzernen (Bayer, Volkswagen) und die TSG Hoffenheim einem Mäzen (SAP-Gründer Dietmar Hopp).

Entscheidend für die 50+1-Regelung ist die Mehrheit der Stimmrechte, nicht die Mehrheit des investierten Kapitals.

Manche Fans seien im Internet ausfallend geworden, räumt Wenge ein. Aber er glaubt nicht, dass Investoren davon abgeschreckt werden könnten: "Ich kann mir keinen Investor vorstellen, der es nicht gewohnt ist, auf Leute zu treffen, die eine andere Meinung haben. Und auch keinen, dem das nicht egal ist", sagt Wenge.

Von den Investoren selbst ist zum Thema nichts zu hören. Sie lassen lediglich ausrichten, dass ihr Angebot weiter gilt. Denn der Verein muss nicht zwangsabsteigen und kann die Saison zu Ende spielen. Insolvenzverwalter Niering hat angekündigt, einen "Drei- bis Fünfjahresplan" zu erstellen, um die Alemannia zu retten. Der Kampf zwischen Traditionalisten und Investoren ist in Aachen noch lange nicht beendet.